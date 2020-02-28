Экономика

РБКРБКForbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.
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с чего всё началось

Как два предпринимателя из России превратили $10 млн в $5 млрд за 13 лет

Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.
Forbesвчера в 07:47

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Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

Коммерсантъ03:15

Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

News.ruвчера в 15:13

Forbes перестал считать миллиардерами двоих россиян

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Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Газета.Ruвчера в 16:59

Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров

РИА Новости03:01

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

РБКвчера в 14:27

Не стали миллиардерами: Forbes пересмотрел оценку состояния российских основателей Veeam Software

Forbesвчера в 12:29
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 03:26, Ашберн
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В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

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В Минобороны рассказали о наступлении террористов в Идлибе

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В Саратове пассажир избил таксиста из-за отсутствия детского кресла

Российская газета вчера в 11:39
Здоровье

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в пятницу в министерстве здравоохранения страны.
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Общество

Умер главный конструктор Су-34 Роллан Мартиросов

РБК 03:05
Общество

Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 2744 человек

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Росбалт 26 февраля в 20:59
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве СВУ на севере Петербурга

На севере Петербурга, в квартире дома по улице Замшина, 15, сработало самодельное взрывное устройство.
Российская газета 03:17
Космос

Звезда Бетельгейзе, угрожающая Земле концом света, вдруг стала ярче

MOS.news вчера в 22:26
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

RT на русском вчера в 13:56
Происшествия

В Кузбассе число погибших в ДТП возросло до пяти

В результате ДТП на месте происшествия погибли четыре человека: водитель и два пассажира минивэна, а также пассажир "Газели".
Российская газета 01:05
Происшествия

На Сахалине осудили мужчину за умышленное заражение школьницы ВИЧ

На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
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Армия и оружие

Япония опубликовала фото сопровождения российского Су-34

Министерство обороны Японии опубликовало фотографию сопровождения истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России к северу от острова Хоккайдо.
Взгляд.ру 01:11
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Американский писатель раскритиковал «Преступление и наказание»

Джеймс Эллрой, американский писатель, грубо высказался о романе «Преступление и наказание» писателя Федора Достоевского.
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Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

В России могут подорожать лекарства из-за коронавируса

Как пишут «Известия», В России из-за приостановок поставок фармсырья из Китая на фоне распространения коронавируса могут возникнуть проблемы с производством ряда лекарств.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:27
Футбол

«Химки» выиграли Кубок ФНЛ, разгромив в финале «Тамбов»

Soccer.ru вчера в 13:04
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Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску после матча с «Севильей» (0:0) обрушился с критикой на арбитра.
Metaratings 02:33
Экономика

Чистая прибыль «Интер РАО» выросла на 14,2% в 2019 году

Чистая прибыль генерирующей компании "Интер РАО" в 2019 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 14,2% в сравнении с показателем 2018 года, до 81,93 млрд руб. Это следует из отчета компании.
ТАСС 02:19
Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
РИА Новости 26 февраля в 13:00
Происшествия

Летевший в Бангкок Boeing вернется в Москву из-за трещины в стекле

РБК 03:24
Футбол

«Арсенал» вылетел из Лиги Европы, пропустив на 119-й минуте

На 113-й минуте форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет.
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Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Курс доллара преодолел отметку выше 66 рублей впервые с сентября 2019 года. По данным Московской биржи курс вырос на 0,9%.
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Артистка пришла на съемки в эпатажном ярком костюме, но большинство зрителей увидели, что ее лицо претерпело существенные изменения.
Pravda.Ru вчера в 08:22
Происшествия

В Сочи авиация возобновила поиск пропавших в Черном море детей

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Юрий Лоза иронично прокомментировал популярность Александра Петрова

Mockva.ru вчера в 19:06
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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