Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.

с чего всё началось

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.

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