Экономика

РБКРБКForbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.
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с чего всё началось

Как два предпринимателя из России превратили $10 млн в $5 млрд за 13 лет

Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.
Forbesвчера в 07:47

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Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

Коммерсантъ03:15

Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Газета.Ruвчера в 16:59

Forbes перестал считать миллиардерами двоих россиян

Ведомости00:52

Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров

РИА Новости03:01

Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

News.ruвчера в 15:13

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

РБКвчера в 14:27

Не стали миллиардерами: Forbes пересмотрел оценку состояния российских основателей Veeam Software

Forbesвчера в 12:29
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В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

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Происшествия

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Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов, который сменил на этом посту Курбана Бердыева, рассказал о том, что не ожидал своего увольнения из казанского клуба.
Metaratings 04:02
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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

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Московский Комсомолец вчера в 04:05
Экономика

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов упали на 1,5-2,5%

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 1,5%, до отметки 2972,4 пункта.
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Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
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Экономика

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Налоговая служба США инициировала судебные слушания в Лондоне в отношении Олега Тинькова, сообщили в пресс-службе TCS Group.
РИА Новости 04:45
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Роспотребнадзор рассказал о действиях при подозрении на коронавирус

Представители Роспотребнадзора рассказали РИА «Новости», как действовать, если появились подозрения на коронавирус.
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Космос

Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли

Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
ToDay News Ufa вчера в 02:49
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В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд рублей

Российская газета 02:03
Армия и оружие

В Турции заблокировали YouTube и соцсети после гибели военных в Сирии

Власти Турции заблокировали жителям страны доступ к некоторым социальным сетям и видеохостингу YouTube на фоне событий в сирийской провинции Идлиб, где 27 февраля погибли более двух десятков турецких военных.
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Школьники и учитель школы №20 в Абакане пострадали из-за бактерицидной лампы, установленной в классе.
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Опубликованы цены на полноприводный седан Toyota Camry

В свою очередь, японский бренд не стал заранее раскрывать стоимость новой полноприводной версии Toyota Camry, тогда как важный параметр объявляют непосредственно перед появлением в свободной продаже.
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Русская жена Боккетти не может увидеть мужа из-за коронавируса

РИА Новости 03:55
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В Белоруссии выявлен первый случай заражения коронавирусом

В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
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Шоу-бизнес

Петросян приходил к Степаненко после развода

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В Калининграде задержали полицейского по делу о сваренном заживо в камере мужчине.
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В ВОЗ одобрили агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной органищации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом, передаёт «РИА Новости».
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Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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