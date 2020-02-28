Экономика

РБКРБКForbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Как два предпринимателя из России превратили $10 млн в $5 млрд за 13 лет

Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.
Forbesвчера в 07:47

Подробнее о событии

Forbes исключил двух россиян из списка миллиардеров

РИА Новости03:01

Forbes перестал считать миллиардерами двоих россиян

Ведомости00:52

Двое россиян выбыли из списка миллиардеров по версии Forbes

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:59

Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Газета.Ruвчера в 16:59

Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

News.ruвчера в 15:13

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

РБКвчера в 14:27

Не стали миллиардерами: Forbes пересмотрел оценку состояния российских основателей Veeam Software

Forbesвчера в 12:29
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 09:32, Ашберн
Общество

Институт искусственного интеллекта МГУ возглавит Катерина Тихонова

REGNUM 09:08
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Происшествия

В Москве задержана банда во главе с бывшим киноактёром

Полиция в Москве задержала организованную преступную группу во главе с бывшим киноактёром, сообщает ТАСС.
RT на русском 09:11
Армия и оружие

Турция бомбит позиции войск Асада

Позиции войск президента Сирии Башара Асада в провинции Идлиб подверглись ударам турецкой армии с земли и воздуха.
News.ru вчера в 18:14
Происшествия

В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

РИА Новости 05:22
Армия и оружие

Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Lenta.ru 06:59
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Общество

Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Lenta.ru 08:56
Политика

Секретарь СНБО назвал сало и чеснок лучшим лекарством от коронавируса

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал «лучшее лекарство от коронавируса» в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».
Известия 07:59
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Шоу-бизнес

Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
Газета.Ru 08:27
Общество

Московская площадка отказалась принимать конференцию по правам человека

Как написал в твиттере член Либертарианской партии Михаил Светов, арт-пространство «Агломерат» объяснило это тем, что им рекомендовали не связываться с опасными людьми.
Эхо Москвы 08:30
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Футбол

«Днепр-1» — «Динамо» Киев: привлекательная вывеска

Предлагаем прогноз на матч Украинской Премьер-Лиги, в котором 28 февраля «Днепр-1» принимает киевское «Динамо».
Все про Спорт ру вчера в 18:31
Общество

Названы победители конкурса проектов благоустройства малых городов

В Тюмени в пятницу объявили победителей ежегодного всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
РИА Новости 07:04
Шоу-бизнес

Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина

Конфликт между журналисткой Екатериной Гордон и продюсером Иосифом Пригожиным набирает обороты.
News.ru вчера в 09:59
Авто

В России расширили перечень автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг включил в перечень автомобилей, облагаемых так называемым налогом на роскошь, машины брендов Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru.
РИА Новости 08:18
Спорт

Брянский лыжник Большунов выступит на этапе Кубка мира в Финляндии

Стало известно, что брянский лыжник Александр Большунов также заявлен на соревнования в Финляндии.
БрянскToday 08:23
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК 02:37
Политика

Законопроект о санкциях за нарушения при плебисците внесён в Госдуму

Законопроект о об ответственности за нарушение в ходе общероссийского голосование по поправкам в Конституции РФ внесены в госдуму.
REGNUM 06:47
Происшествия

На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Эхо Москвы вчера в 00:00
Общество

В Мексике выявили первый случай заражения коронавирусом

Власти Мексики зафиксировали первый в стране случай заражения новым коронавирусом.
ТАСС 08:21
Экономика

Пятеро богатейших россиян потеряли за день $6 млрд из-за коронавируса

Эксперты Forbes подсчитали, что пятеро богатейших людей России лишись за день $6 млрд на фоне ситуации с коронавирусом.
News.ru 08:24
Здоровье

Счетная палата оценила ситуацию в системе здравоохранения

В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".
The Moscow Post вчера в 01:01
Армия и оружие

США закрыли свою крупнейшую зарубежную военную базу из-за коронавируса

«Ограничения на [военной базе] Кэмп-Хамфрис и других базах в США являются частью усилий, направленных на то, чтобы коронавирус не сказался на боеспособности войск», — сообщает 28 февраля Financial Times.
Фонтанка.Ру 09:05
Культура

В новом зале Свердловской филармонии появится оркестровая яма

В новом зале Свердловской филармонии появится оркестровая яма Проектировщики учли рекомендацию прославленного дирижера Валерия Гергиева.
Екатеринбург-ТВ 09:04
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Политика

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском 08:17
Игры

Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей

Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
News.ru 01:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное