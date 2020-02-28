Экономика

РБКРБКForbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.
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с чего всё началось

Как два предпринимателя из России превратили $10 млн в $5 млрд за 13 лет

Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.
Forbesвчера в 07:47

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Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

Коммерсантъ03:15

Forbes перестал считать миллиардерами двоих россиян

Ведомости00:52

Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Газета.Ruвчера в 16:59

Двое россиян выбыли из списка миллиардеров по версии Forbes

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:59

Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

News.ruвчера в 15:13

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

РБКвчера в 14:27

Не стали миллиардерами: Forbes пересмотрел оценку состояния российских основателей Veeam Software

Forbesвчера в 12:29
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Армия и оружие

Министр обороны Турции заявил о ликвидации более 300 сирийских военных

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные атаковали более 200 целей сирийской армии в провинции Идлиб.
РИА Новости 04:47
Футбол

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Коммерсантъ 07:49
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Здоровье

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Политика

За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года

Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
Российская газета 07:17
Политика

Путин обсудил ситуацию в Идлибе с Совбезом

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание в постоянными членами Совета Безопасности, темой которого стала ситуация в сирийском Идлибе.
iReactor 07:39
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Ведомости 07:06
Общество

В Азербайджане у россиянина нашли коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в пятницу подтвержден на территории Азербайджана.
Российская газета 06:43
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости вчера в 19:29
Армия и оружие

Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе

У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
Lenta.ru 06:59
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Ранее телеканал "Россия-24" показал репортаж, в котором говорилось, что турецкие военные специалисты обстреливают самолеты российских и сирийских войск около города Саракиб в провинции Идлиб.
РИА Новости вчера в 15:08
Спорт

Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Нева Спорт вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал ребенка несуществующим русским именем

Испанский певец Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочь несуществующим русским именем — Маша (не Мария).
Lenta.ru 04:28
Общество

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM вчера в 07:30
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Политика

Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Известия вчера в 06:32
Гаджеты

Обновление Android «сломало» смартфоны Xiaomi Mi 8

Китайская компания подготовила обновление для смартфона Xiaomi Mi 8, но оно оказалось неудачным и привело к проблемам.
Газета DAILY 07:29
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Политика

Секретарь СНБО Украины назвал «лучшее лекарство от коронавируса»

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1» назвал «лучшее лекарство от коронавируса».
RT на русском 07:16
Политика

Лавров заявил о недопустимости компромиссов с террористами в Сирии

Россия выступает против компромиссов с террористами на Ближнем Востоке, включая Сирию и Ливию, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
Общество

Россия поставила Грузии условия выплаты компенсации по решению ЕСПЧ

Москва пока не может выполнить решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате Тбилиси компенсации в размере €10 млн за депортацию грузинских граждан в 2006 году, потому что Грузия еще не подготовила механизмы для расчета и распределения компенсаций.
Известия вчера в 17:50
Общество

Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл

В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета.
Lenta.ru 06:33
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Спорт

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
РИА Новости 04:12
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Армия и оружие

Два фрегата РФ с ракетами «Калибр» начали движение к берегам Сирии

Два военных судна Черноморского флота России, оснащенные крылатыми ракетами «Калибр-НК», начали движение через турецкие проливы к Средиземному морю, сообщил в пятницу, 28 февраля, официальный представитель флота Алексей Рулев.
Известия 03:03
Единоборства

Емельяненко рассказал о бое с Кадыровым

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, что провел тренировочный поединок с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает «Российская газета».
Инвест-Форсайт 07:24
Происшествия

В Петербурге произошел взрыв в жилом доме

РИА Новости 03:05
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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