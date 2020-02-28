Экономика
РБКForbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.
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Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Ираном
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ, меры коснутся всех регулярных и чартерных рейсов в Иран и обратно, за исключением авиакомпаний «Аэрофлот» и иранской «Mahan Air».
Происшествия
В Турции задержали россиянку по подозрению в провозе наркотика
Турецкие власти задержали гражданку России по подозрению в попытке несанкционированного ввоза на территорию республики наркотического вещества.
Киберспорт
Black Desert бесплатно раздают в Steam до 2 марта
Создатели Black Desert решили раздать международную версию MMORPG в Steam — акция проходит в течение пяти дней и закончится 2 марта.
Армия и оружие
Турция заявила о гибели 22 военных в Идлибе
Турция заявила о гибели 22 военных в сирийском Идлибе. Данные привел губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган, сообщает NTV.
Здоровье
На Украине зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом – СМИ
На территории Украины зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.
Политика
РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
Киберспорт
Все издания Borderlands 3 попали на распродажу в Epic Games Store
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал руководителя отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину, которая подозревается во взятке в особо крупном размере.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Происшествия
Прокуратура обжаловала УДО экс-главы ФСИН России Реймера
Культура
Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта
Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля
В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Армия и оружие
Китайский JF-17 сбил истребитель Су-30
Инцидент, вероятней всего, произошёл в феврале прошлого года, во время индийско-пакистанского военного конфликта, при этом, власти Пакистана изначально сообщали о том, что сбили российский истребитель Су-30МКИ, находящийся на вооружении ВВС Индии, о чём свидетельствует соответствующее изображение, нанесённое на истребитель JF-17 китайского производства, находящегося на вооружении ВВС Пакистана.
Интернет
WhatsApp перестал быть самым популярным в мире приложением
WhatsApp уступил первую позицию в мировом рейтинге самых популярных приложений конкурентам.
Общество
У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус
Политика
В Великобритании рассказали о дилемме вокруг Парада Победы в Москве
Власти Великобритании и США озадачены дилеммой, которую вызвали праздничные мероприятия в Москве, посвященные 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны.
Авто
Ford Transit получит новые российские детали
Сегодня стало известно, что для сборки Ford Transit для России будет использоваться больше деталей отечественного производства.
Общество
Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать
Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
Футбол
Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" (первый матч - 1:4) был перенесен на пятницу из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки 1/8 финала турнира.
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $52
В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах
На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
Наука
Российский «колодец в ад» напугал американского ученого
Кольская сверхглубокая скважина, которую российские геологи пробурили в Мурманской области, напоминает фильм ужасов и внушает иррациональный страх, пишет на страницах научно-популярного журнала Scientific American американская исследовательница и астрофизик Сабрина Стирвальт.
Общество
WSJ: сотовым операторам США грозят крупные штрафы за передачу координат клиентов
Федеральная комиссия по связи (ФКС) США намерена оштрафовать крупнейших операторов сотовой связи страны на сотни миллионов долларов за то, что они не прекратили передавать посредникам данные о геолокации пользователей.
Общество
Что изменится в России с 1 марта 2020 года
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, если они жизненно необходимы пациентам.
Культура
Amazon впервые купил российское реалити-шоу «Инстаграмщицы»
Видеосервис Amazon Prime Video приобрел права на два сезона шоу "Инстаграмщицы", которое для "Пятницы!" придумал продюсер и генеральный директор телеканала Николай Картозия.
Общество
ВОЗ одобрила подход России к борьбе с коронавирусом
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
Спорт
Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти
Этап Кубка мира в Лахти пройдет 29 февраля — 1 марта.
Авто
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта
В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.