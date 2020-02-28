Экономика

РБКРБКForbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.
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Не стали миллиардерами: Forbes пересмотрел оценку состояния российских основателей Veeam Software

Forbesвчера в 12:29

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

РБКвчера в 14:27

Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

News.ruвчера в 15:13

Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Газета.Ruвчера в 16:59

Двое россиян выбыли из списка миллиардеров по версии Forbes

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:59

Миллиардерами были недолго. Forbes уточнил доходы двух бизнесменов из РФ

Красная веснавчера в 15:12
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Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли в Сирии самолеты ВКС России

Профиль вчера в 11:58
Армия и оружие

Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии

Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
РИА Новости вчера в 15:08
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Театры

Скончался главный режиссер Театра на Васильевском Владимир Туманов

ЛОТ вчера в 09:19
Авто

FAW и TOTAL объявили о начале сотрудничества

В дальнейшем в рамках партнерства планируется охватить проект "Первой заливки": как один из лидеров рынка в премиальном сегменте смазочных материалов, TOTAL будет сопровождать коммерческие автомобили FAW на протяжении всего цикла их эксплуатации, начиная с первой заливки при сборке на локализованном производстве.
ADVIS.ru 26 февраля в 00:29
Происшествия

Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
Армия и оружие

Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США

Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости вчера в 19:29
Происшествия

Эвакуированный в Москве «Бэтмобиль» оказался слишком широким

Российская газета 26 февраля в 07:05
Политика

Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
РИА Новости вчера в 20:18
Хоккей

«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту»

Спорт-Экспресс вчера в 13:41
Гаджеты

Huawei выпустила среднебюджетный смартфон Huawei 40 Lite

Astera 00:15
Авто

С 1 марта изменятся условия техосмотра для старых автомобилей

Специалисты техцентров проверят общее состояни автомобиля, узлы, шасси, внешнее состояние, интерьер и двигатель.
ГТРК Чувашия 25 февраля в 04:10
Футбол

Бруну Лаге: «Тренер не может избежать увольнения»

Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаге подвёл итоги ответного матча с "Шахтером" (3:3) в 1/16 финала Лиги Европы и прокомментировал вылет своей команды из турнира.
Soccer.ru вчера в 20:47
Гаджеты

Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри

Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
RuNews24.ru вчера в 08:20
Общество

Первый случай коронавируса выявили в Литве

По последним данным, число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788, заразились более 78 тысяч человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.
Говорит Москва вчера в 23:13
Культура

Слава ПТРК примерил на Дядю Федора образ героя фильма «Большой куш»

Екатеринбург-ТВ вчера в 22:58
Армия и оружие

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Lenta.ru вчера в 18:07
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Шоу-бизнес

Степаненко впервые рассказала об отношениях с Петросяном после развода

Телеведущая Елена Степаненко впервые после развода рассказала об отношениях с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном.
Взгляд.ру 26 февраля в 11:15
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг

РЕН ТВ вчера в 08:27
Экономика

Во главе угля: Россия ищет новые рынки сбыта твердого топлива

Объем добычи угля в России составляет 440 млн т, за восемь лет прирост составил 30%, или почти 100 млн т. По данным главы Минэнерго, объем экспорта составляет на сегодня 50% от добычи (220 млн т). Угледобычу осуществляют 57 шахт и 130 разрезов, почти половина из них введена после 2000 года.
Известия вчера в 09:50
Общество

В Токио из-за коронавируса закрыли Disneyland

Красная весна вчера в 23:56
Общество

На Алтае закрывают дороги из-за бурана

Проезд от Бийска к границе Республики Алтай через через Карабинку пришлось закрыть на всем протяжении трассы (с км 0+000 по 113+772 км).
REGNUM вчера в 23:57
Кино

В «Матрице 4» снимется Эллен Холлман из сериала «Спартак: Кровь и песок»

По информации портала The Wrap, к команде проекта примкнула актриса, модель и мастер джиу-джитсу Эллен Холлман, известная по сериалу «Спартак: Кровь и песок».
Киноафиша России вчера в 06:23
Киберспорт

Из-за коронавируса плей-офф IEM Katowice пройдет без зрителей

ESL сообщила, что глава Силезского воеводства, административным центром которого является город Катовице, запретил проводить массовое мероприятие IEM Katowice 2020 по CS:GO из-за коронавируса.
CyberSport.ru вчера в 14:28
Наука

Впервые обнаружили животное без митохондриальной ДНК

Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
ToDay News Ufa 25 февраля в 08:26
Биатлон

Норвежский журналист считает, что в биатлоне происходит обесценивание медалей

Журналист портала VG Лейф Вельхавен считает, что большое количество медалей, завоёванных сборной Норвегии на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, является не только положительным, но и отрицательным моментом.
Чемпионат 26 февраля в 02:58
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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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Veeam Software
Компания
Частная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для резервного копирования виртуальных машин и мониторинга виртуальных сред на базе платформ VMware и Hyper-V. Основана в 2006 году российскими предпринимателями Ратмиром Тимашевым и Андреем Бароновым. Штаб-квартира компании находится в городе Бар, Швейцария.
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