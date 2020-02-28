Экономика
РБКForbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners. Изначально издание предполагало, что после сделки состояние каждого бизнесмена составит $1,2 млрд.
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Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли в Сирии самолеты ВКС России
Армия и оружие
Эксперт прокомментировал стрельбу турецких войск по ВКС России в Сирии
Российские самолеты в Сирии находятся вне зоны досягаемости ракет турецких военных и террористических формирований.
Происшествия
Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова
Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Общество
ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина
Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
Авто
FAW и TOTAL объявили о начале сотрудничества
В дальнейшем в рамках партнерства планируется охватить проект "Первой заливки": как один из лидеров рынка в премиальном сегменте смазочных материалов, TOTAL будет сопровождать коммерческие автомобили FAW на протяжении всего цикла их эксплуатации, начиная с первой заливки при сборке на локализованном производстве.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
Армия и оружие
Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США
Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Происшествия
Эвакуированный в Москве «Бэтмобиль» оказался слишком широким
Политика
Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ
"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
Хоккей
«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту»
Авто
С 1 марта изменятся условия техосмотра для старых автомобилей
Специалисты техцентров проверят общее состояни автомобиля, узлы, шасси, внешнее состояние, интерьер и двигатель.
Футбол
Бруну Лаге: «Тренер не может избежать увольнения»
Главный тренер "Бенфики" Бруну Лаге подвёл итоги ответного матча с "Шахтером" (3:3) в 1/16 финала Лиги Европы и прокомментировал вылет своей команды из турнира.
Гаджеты
Samsung показал смартфон Galaxy S20 Ultra изнутри
Известно, что в России продажи Galaxy S20 Ultra стартуют 13 марта текущего года.
Общество
Первый случай коронавируса выявили в Литве
По последним данным, число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788, заразились более 78 тысяч человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.
Культура
Слава ПТРК примерил на Дядю Федора образ героя фильма «Большой куш»
Армия и оружие
Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе
Политика
Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы
Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Степаненко впервые рассказала об отношениях с Петросяном после развода
Телеведущая Елена Степаненко впервые после развода рассказала об отношениях с бывшим мужем, юмористом Евгением Петросяном.
Кино
Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг
Экономика
Во главе угля: Россия ищет новые рынки сбыта твердого топлива
Объем добычи угля в России составляет 440 млн т, за восемь лет прирост составил 30%, или почти 100 млн т. По данным главы Минэнерго, объем экспорта составляет на сегодня 50% от добычи (220 млн т). Угледобычу осуществляют 57 шахт и 130 разрезов, почти половина из них введена после 2000 года.
Общество
В Токио из-за коронавируса закрыли Disneyland
Общество
На Алтае закрывают дороги из-за бурана
Проезд от Бийска к границе Республики Алтай через через Карабинку пришлось закрыть на всем протяжении трассы (с км 0+000 по 113+772 км).
Кино
В «Матрице 4» снимется Эллен Холлман из сериала «Спартак: Кровь и песок»
По информации портала The Wrap, к команде проекта примкнула актриса, модель и мастер джиу-джитсу Эллен Холлман, известная по сериалу «Спартак: Кровь и песок».
Киберспорт
Из-за коронавируса плей-офф IEM Katowice пройдет без зрителей
ESL сообщила, что глава Силезского воеводства, административным центром которого является город Катовице, запретил проводить массовое мероприятие IEM Katowice 2020 по CS:GO из-за коронавируса.
Наука
Впервые обнаружили животное без митохондриальной ДНК
Израильские ученые Тель-Авивского университета смогли обнаружить сложный биоорганизм, который не нуждается в кислороде.
Биатлон
Норвежский журналист считает, что в биатлоне происходит обесценивание медалей
Журналист портала VG Лейф Вельхавен считает, что большое количество медалей, завоёванных сборной Норвегии на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, является не только положительным, но и отрицательным моментом.