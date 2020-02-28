Экономика

ВедомостиВедомостиForbes перестал считать миллиардерами двух россиян

Журнал Forbes перестал считать миллиардерами основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова. Издание уточнило оценку их состояния после продажи Veeam за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners в январе этого года.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Как два предпринимателя из России превратили $10 млн в $5 млрд за 13 лет

Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.
Forbesвчера в 07:47

Подробнее о событии

Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

Ведомости00:52

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

РБКвчера в 14:27

Двое россиян выбыли из списка миллиардеров по версии Forbes

БИЗНЕС Onlineвчера в 15:59

Forbes перестал считать миллиардерами двух россиян

News.ruвчера в 15:13

Миллиардерами были недолго. Forbes уточнил доходы двух бизнесменов из РФ

Красная веснавчера в 15:12

Forbes исключил из рейтинга миллиардеров двух россиян

Газета.Ruвчера в 16:59

Не стали миллиардерами: Forbes пересмотрел оценку состояния российских основателей Veeam Software

Forbesвчера в 12:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество

FT: Сигала оштрафовали на 314 тысяч долларов за рекламу криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала голливудского актера Стивена Сигала на 314 тысяч долларов по обвинению в сокрытии финансовых гонораров, полученных за рекламу криптовалюты, пишет газета Financial Times.
РИА Новости вчера в 22:51
Биатлон

IBU аннулировал результат сборной Норвегии в смешанной эстафете на ЧЕ

Международный союз биатлонистов (IBU) исключил сборную Норвегии из итогового протокола смешанной эстафеты на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах.
RT на русском вчера в 13:56
Здоровье

В Литве подтверждён первый случай заражения коронавирусом

Координационный центр по управлению чрезвычайными ситуациями при правительстве Литвы в ночь на 28 февраля подтвердил первый случай заражения коронавирусом в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 21:29
Армия и оружие

Министр обороны Турции посетил штаб на границе с Сирией

Коммерсантъ вчера в 21:10
Происшествия

В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин

В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Российская газета вчера в 11:12
Армия и оружие

Российские фрегаты с «Калибрами» направились к Сирии

Lenta.ru 01:37
Музыка

Хэдлайнером Ural Music Night станет Billy’s Band

Globalcity.info вчера в 23:54
Культура

Запрещенный из-за порнопропаганды фильм «Дау. Наташа» возмутил немцев

Уточняется, что картина, вошедшая в конкурсную программу Берлинского кинофестиваля, попала под запрет из-за сцены, в которой следователь заставляет официантку засунуть в вагину бутылку.
Lenta.ru вчера в 10:01
Общество

Роспотребнадзор рассказал о возможных путях заражения коронавирусом

По последним данным, новым типом коронавируса в мире заболели около 80,3 тысячи человек.
Краснодарские известия вчера в 04:35
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля

Вместе с ожиданиями на 2020 год Сбербанк улучшил прогноз по рублю на 2021-й и 2022-й годы.
Компания вчера в 07:50
Происшествия

Экс-главе петербургского «Метростроя» предъявили новое обвинение

Следствие обвинило экс-главу петербургского Метростроя Николая Александрова в еще одном эпизоде растраты в особо крупном размере - на 153 миллиона рублей, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
РИА Новости 00:52
Общество

Коронавирус обнаружили в Белоруссии, Литве и Новой Зеландии

За последние сутки о первых случаях заражения коронавирусом сообщили власти Белоруссии, Литвы и Новой Зеландии.
KM.ru 01:08
Экономика

Дочь Шойгу станет управляющим партнером венчурного фонда АФК «Система»

Дочь министра обороны России Ксения Шойгу станет управляющим партнером создаваемого АФК «Система» венчурного фонда Sistema SmartTech.
Ведомости 26 февраля в 19:20
Общество

С 1 марта жизнь россиян изменится

С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.
МедиаКорСеть 25 февраля в 05:49
Происшествия

Суд Москвы арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы постановил заключить под стражу начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину по подозрению в крупной взятке.
Газета.Ru вчера в 17:29
Общество

В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта

Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
Российская газета вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Андрей Малахов накормил Ольгу Бузову и Филиппа Киркорова блинами

Андрей Малахов накормил Ольгу Бузову, Филиппа Киркорова и ряд других звезд блинами.
Актуальные Новости 01:20
Биатлон

Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт

Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.
Metaratings вчера в 11:49
Гаджеты

Новая уязвимость Wi-Fi затронула более одного миллиарда устройств

Под угрозой Kr00k оказалось более миллиарда устройств.
Astera вчера в 11:45
Политика

Россия приостанавливает въезд граждан Ирана

«С 00 часов 00 минут 28 февраля 2020 г. по московскому времени: ФСБ России временно приостановить пропуск граждан Исламской Республики Иран через государственную границу Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском 01:40
Гаджеты

В России презентовали конкурента AirPods от Harman за 5 990 рублей

Компания Harman презентовала в России беспроводные наушники-вкладыши JBL Tune 220TWS, выполненные в современном форм-факторе и предлагающие фирменное звучание JBL.Корпус каждого из наушников имеет кнопки, с помощью которых можно управлять воспроизведением аудиофайлов, отвечать на звонки в стерео-режиме и запускать голосового помощника со смартфона.
UfaTime.ru вчера в 12:11
Армия и оружие

Япония опубликовала фото сопровождения российского Су-34

Министерство обороны Японии опубликовало фотографию сопровождения истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил России к северу от острова Хоккайдо.
Взгляд.ру 01:11
Происшествия

Экс-глава УМВД по Камчатке получил срок за превышение полномочий

РИА Новости 01:32
Футбол

Определились 15 из 16 участников 1/8 финала Лиги Европы

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским "Зальцбургом" и немецким "Айнтрахтом" (первый матч - 1:4) был перенесен на пятницу из-за штормового предупреждения и пройдет уже после жеребьевки 1/8 финала турнира.
РИА Новости вчера в 17:59
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией

Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
REGNUM вчера в 20:58
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Общество

Детдомовец попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Московский Комсомолец вчера в 12:14
Армия и оружие

Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США

Газета.Ru вчера в 22:51
Армия и оружие

Эрдоган считает ситуацию в сирийском Идлибе позитивной для Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал развитие ситуации в Идлибе на севере Сирии позитивной для Анкары.
iReactor вчера в 07:50
Политика

Глава ФНПР пояснил, как будет оплачиваться выходной 22 апреля

Глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что 22 апреля, на которое назначили проведение голосования по поправкам в Конституцию, будет юридически оплаченным выходным днем.
Газета.Ru 01:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное