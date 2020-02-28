Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.

с чего всё началось

Журнал Forbes перестал считать миллиардерами основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова. Издание уточнило оценку их состояния после продажи Veeam за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners в январе этого года.

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