Экономика
ВедомостиForbes перестал считать миллиардерами двоих россиян
Журнал Forbes перестал считать миллиардерами основателей стартапа Veeam Software Ратмира Тимашева и Андрея Баронова. Издание уточнило оценку их состояния после продажи Veeam за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners в январе этого года.
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с чего всё началось
Баронов заплатит около 20% налогов, так как живет в Швейцарии в кантоне Люцерн, рассказывает собеседник Forbes. Таким образом, доход Баронова от сделки, по оценке Forbes, составит $720 млн. Для обоих бизнесменов их доля в Veeam — основа состояния.Forbesвчера в 07:47
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В Минобороны РФ рассказали о наступлении террористов в Идлибе
Террористы из Идлибской зоне деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции правительственных войск Сирии.
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В Белоруссии зарегистрировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, её выявили у гражданина Ирана.
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На Сахалине суд вынес приговор местному жителю за умышленное заражение школьницы ВИЧ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СК РФ по региону.
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата, несмотря на отсутствие Леброна Джеймса, который пропустил встречу из-за небольшой травмы паха.
Здоровье
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Российские вирусологи считают, что полностью победить коронавирус COVID-2019 не получится, он закрепится в человеческой популяции и будет проявляться сезонно, как и грипп.
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Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
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Общество
Путин посетил парк «Остров мечты»
Президент России посетил открытие тематического парка развлечений "Остров мечты" в Москве, сообщает ТАСС.
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В Росгидромете предупредили о температурных аномалиях в начале марта
Аналогичные аномалии ожидаются в Забайкалье, Бурятии и Иркутской области.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы при подозрении на коронавирус
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, что при подозрении на коронавирус стоит изолировать больного в отдельной комнате, после чего вызвать врача-терапевта или скорую помощь.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Футбол
Матч Лиги Европы «Зальцбург» — «Айнтрахт» перенесён из-за урагана
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Зальцбургом» и франкфуртским «Айнтрахтом» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий.
Теннис
Мария Шарапова уходит из тенниса
Российская теннисистка Мария Шарапова решила завершить спортивную карьеру. "Теннис - я говорю прощай", - заявила она изданию Vanity Fair.
Шоу-бизнес
Выпавшую из окна модель Пунтус выписали из столичной больницы
Происшествия
Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти
"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
Происшествия
Начальник отдела пенсионного обеспечения МВД арестована на два месяца
Пресненский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и выбрал арест на два месяца в качестве меры пресечения начальнику отдела пенсионного обеспечения МВД Светлане Алешиной.
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Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций
Здоровье
Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тыс. человек
В общей сложности излечиться от вируса удалось 36 117 пациентам, а число прошедших обследование на предмет его выявления по всей стране превысило 656 тыс. человек.
Общество
Россия поставила условия выплаты Грузии компенсации по решению ЕСПЧ
Россия поставила условие для выполнения решения Европейского суда по правам человека, обязавшего ее выплатить Грузии десять миллионов евро за депортацию грузинских граждан в 2006 году.
Общество
Город в Швейцарии эвакуируют на десять лет из-за свалки оружия
Жители швейцарского поселения могут быть вынуждены эвакуироваться на срок более десяти лет, пока власти расчищают огромную свалку оружия Второй мировой войны.
Общество
Названы регионы РФ с наибольшими продажами легального алкоголя
Сахалинская область, Коми и Магаданская область лидируют в России по уровню легальных продаж алкоголя в 2019 году.
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Боец ММА Емельяненко выложил фото со спарринга с Кадыровым
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко провёл тренировочный бой с главой Чечни Рамзаном Кадыров.
Политика
Лукашенко заявил о принуждении Белоруссии к интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что страна готова к интеграции с Россией, но без давления и принуждения.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Экономика
Подсчитаны потери бюджета в случае отмены НДФЛ для бедных
Отмена НДФЛ для россиян с низкими доходами может обойтись государственному бюджету более чем в 1 трлн рублей, подсчитали в ФНС.
Религия
Патриарх Варфоломей потребовал от Церквей отказать РПЦ в поддержке
Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил журналистам, что Москва заручилась поддержкой Антиохийской Церкви по украинской проблеме, а неучастие патриарха Иоанна X во встрече объяснил его разногласиями с Феофилом из-за юрисдикции над Катаром.
Кино
Вышел первый трейлер сериала Tales from the Loop
Amazon выпустил первый трейлер будущего сериала Tales from the Loop. Он снят по мотивам работ художника Саймона Столенхага.
Общество
В ФБК нашли квартиру, купленную зятем Мишустина в Нью-Йорке
Позже выяснилось, что в то же самое время в этом же доме соседнюю квартиру купил и бизнесмен Удодов.