К резкому сокращению состояния привел обвал криптовалюты: за неделю Ethereum подешевел почти на 34%, следует из данных биржи Coinmarketcap. Сейчас Ethereum торгуется примерно по $2620. Родившийся в подмосковной Коломне 27-летний Бутерин 4 мая стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире.

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С чего всё началось Состояние основателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина снизилось примерно до $850 млн, и он потерял статус миллиардера, заявил американский Forbes. Forbes 02:35