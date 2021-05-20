Создатель Ethereum Виталик Бутерин перестал быть миллиардером после обвала криптовалют
К резкому сокращению состояния привел обвал криптовалюты: за неделю Ethereum подешевел почти на 34%, следует из данных биржи Coinmarketcap. Сейчас Ethereum торгуется примерно по $2620. Родившийся в подмосковной Коломне 27-летний Бутерин 4 мая стал самым молодым криптовалютным миллиардером в мире.В источнике
С чего всё началось
Состояние основателя криптовалюты Ethereum Виталика Бутерина снизилось примерно до $850 млн, и он потерял статус миллиардера, заявил
американский Forbes.