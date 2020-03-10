Экономика

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Совокупные потери крупных российских бизнесменов, чьи состояния оцениваются минимум в один миллиард долларов (таких сейчас 97 человек), на фоне обвалов рынка превысили 8,8 миллиарда долларов, пишет Forbes.
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Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.
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Российские миллиардеры обеднели на $8,8 млрд из-за обвала на рынках

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