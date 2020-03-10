Экономика
BFM.ruForbes подсчитал потери российских миллиардеров на обвале рынков
Российские миллиардеры в общей сложности лишились 8,81 млрд долларов из-за резкого падения нефтяных котировок и бегства инвесторов из активов РФ.
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с чего всё началось
Суммарно отечественные бизнесмены, чьи состояния оцениваются минимум в $1 млрд (таких сейчас 97 человек), потеряли $8,81 млрд, свидетельствуют данные счетчика Forbes Real Time. Лидерами падения стали совладельцы крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Вагит Алекперов и Леонид Федун.Forbes06:20
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Политика
В Госдуме приняли законопроект о поправках в Конституцию
В Госдуме РФ во втором чтении приняли законопроект о поправках в Конституцию. 382 депутата проголосовали за документ, 44 - воздержались.
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В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Общество
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Единоборства
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Кадыров пошутил сказав, что Магомеду необходимо «намазать маслом лысину» – это якобы поможет Исмаилову в бою против Емельяненко-младшего.
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Наука
Как ДНК избавляется от алкогольных повреждений
Как известно, обе цепочки в ДНК удерживаются вместе множеством водородных связей – их относительно легко разорвать и потом снова восстановить, и когда с ДНК нужно считать генетическую информацию, то соответствующие белки на время разделяют обе цепи.
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Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
Автоспорт
Квята высоко оценили на официальном сайте Формулы-1
Журналист Уилл Бакстон, освещающий Формулу-1 на официальном сайте чемпионата, объяснил, почему за россиянином Даниилом Квятом, выступающим за «Альфа Таури», нужно будет внимательно следить в сезоне-2020.
Общество
В Северной Македонии закрываются учебные заведения в связи с коронавирусом
Детские сады, школы и высшие учебные заведения Северной Македонии закрываются с 11 марта на две недели в связи с распространением коронавируса нового типа.
Экономика
В АКРА предупредили о начале нового финансового кризиса
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало показали индекса финансового стресса в России ACRA FSI, который превысил пороговое значении.
Футбол
«Аталанта» обыграла «Валенсию» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов
Во вторник в ответной встрече 1/8 финала, прошедшей на поле "Валенсии" без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса, "Аталанта" одержала победу со счетом 4:3. "Покер" в составе итальянской команды оформил Йосип Иличич (3-я минута с пенальти, 43-я с пенальти, 71-я, 82-я).
Политика
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Украинский политик Александр Турчинов, который в 2014 году после свержения президента Виктора Януковича исполнял обязанности главы государства, рассказал о своем звонке российскому лидеру Владимиру Путину во время событий в Крыму.
Экономика
СП: Реализация проекта по культурному наследию в РФ отстает от сроков
Как сообщает ТАСС со ссылкой на отчет СП, реализация отстает от плановых сроков - были выявлены "факты недостижения целей и ожидаемых результатов" по контрактам, которые были заключены при реализации трех подпроектов.
Спорт
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Российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
Экономика
В Минфине заявили о готовности к падению нефти до $25
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25–30 за баррель, сообщается в материалах, опубликованных на сайте Министерства финансов России.
Общество
Американский экономист предрек победу России в нефтяной войне
Профессор Военно-морского колледжа США Николас Гвоздев спрогнозировал победу России в нефтяной войне.
Наука
Изучение муравьев показало пример обратной эволюции
Наука
Жидкий кристалл из бактериофагов показал динамический хаос активного вещества
Ученые впервые запечатлели в режиме реального времени хаотические движения внутри трехмерного активного жидкого кристалла.
Технологии
Роскомнадзор возьмет нужный TON
Ведомство изучит возможность блокировки информации в защищенных сетях Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) заказал исследование возможности блокировки запрещенной информации в сетях Tor, Telegram Open Network (TON) и интернете вещей.
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Роспотребнадзор в связи с распространением новой коронавирусной инфекции рекомендует воздержаться от посещения общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных мероприятий и транспорта в час пик.
Политика
Медведчук рассказал о встрече парламентариев «нормандской четверки»
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил о создании рабочей группы, которая будет заниматься планированием встречи парламентариев стран "нормандского формата", первая встреча, по его словам, может пройти в апреле или мае.
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Экономика
Продажи смартфонов в России неожиданно выросли на 20%
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Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже превысил 72 рубля
Курс доллара на Московской бирже при открытии торгов вырос на 5,8% и превысил 72 рубля, передает во вторник ТАСС.