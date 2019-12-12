Политика

URA.RuURA.RuForbes понизил Набиуллину в рейтинге самых влиятельных женщин

Самой влиятельной женщиной в 2019 году стала канцлер Германии Ангела Меркель. Она заняла первое место в рейтинге журнала Forbes. Авторы рейтинга напоминают, что Меркель стала канцлером в 2005 году и была первой женщиной, занявшей эту должность.
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