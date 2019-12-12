Политика
URA.RuForbes понизил Набиуллину в рейтинге самых влиятельных женщин
Самой влиятельной женщиной в 2019 году стала канцлер Германии Ангела Меркель. Она заняла первое место в рейтинге журнала Forbes. Авторы рейтинга напоминают, что Меркель стала канцлером в 2005 году и была первой женщиной, занявшей эту должность.
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Происшествия
Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»
Политика
«Секс на новом матрасе»: еще одну «слугу народа» поймали на интимной переписке в Раде
Из сообщений становится понятно, что мужчина заказал новый матрас и его должны доставить уже сегодня.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Политика
Губернатор Иркутской области Левченко ушел в отставку
Как сообщает пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков губернатор Иркутской области подал о отставку по собственному желанию.
Политика
Комитет сената США одобрил законопроект о санкциях против Турции
Законопроект призывает ввести против Анкары санкции за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400 в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), принятым в августе 2017 года.
Экономика
Путин оценил неисполнение бюджета на триллион рублей
Президент России Владимир Путин оценил заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о неисполнении расходов федерального бюджета в 2019 году на триллион рублей.
Политика
Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Политика
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Авто
Nissan покажет на Токийском автосалоне несколько новинок
На Токийском автосалоне будут представлены престижный NV350 Caravan Premium GX Urban CHROME, особый Nissan GT-R50 от Italdesign и GT-R NISMO.
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Происшествия
Отец с сыном на санках катали труп мужчины
По информации местного портала "Вольск.ру", вскоре были задержаны 39-летний отец и его 17-летний сын.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк отреагировали на сообщения о параличе у актрисы
Ведущие социальной сети Instagram «Поддержка Заворотнюк», среди которых есть близкие Анастасии Заворотнюк, ж дали свой комментарий в новом странном посте в СМИ о том, что известная актриса якобы «парализована навсегда».
Политика
Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки.
Политика
В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»
Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
Происшествия
На Кубани завели дело после крушения вертолета Ми-28
Уголовное дело о нарушении правил полетов возбуждено по факту катастрофы ударного вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, сообщает Главное военное следственное управление СК РФ.
Политика
МИД ФРГ счел высылку своих дипломатов из РФ «неправильным сигналом»
В МИД Германии назвали в четверг необоснованной высылку из РФ двух немецких дипломатов.
Кино
Обнародован первый трейлер новой «Чудо-женщины»
В сети появился первый официальный трейлер нового сольного фильма о Чудо-женщине. Ролик был опубликован на YouTube-канале Warner Bros.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Шоу-бизнес
Костенко «украла» дизайн Новогодней ели у жены Джигана
Костенко «попалась» — ей будет трудно доказать, что она первая придумала так украсить елку под Новый год.
Армия и оружие
Коротченко отметил перспективы сотрудничества России и Турции в Сирии
В беседе с изданием iReactor главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что сотрудничество России и Турции продуктивно.
Футбол
Пулишич признан футболистом года в США
Полузащитник «Челси» Кристиан Пулишич получил награду лучшему футболисту года в США. 21-летний хавбек набрал 38% голосов.
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.
Политика
Сенат США утвердил Джона Салливана послом в России
Сенат США утвердил кандидатуру заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в России.
Армия и оружие
Ростех отгрузил в войска очередную партию «арктических» танков Т-80БВМ
Первая партия «арктических» танков Т-80БВМ поступила в российские войска, о чем сообщил ресурс RG.RU.
Общество
Госдума приняла закон о возвращении курилок в аэропорты
Госдумав ходе пленарного заседания 12 декабря приняла в третьем чтении закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Общество
В каждой шестой семье в России стали питаться хуже
Высокие расходы на еду Треть расходов семей в России (34,3%) уходит на питание, следует из результатов исследования.
Авто
Hyundai и Genesis начали продавать в России автомобили в рассрочку
Начиная с декабря корейцы запустили программу «Авторассрочка», когда можно приобрести все авто, предложенные маркой Hyundai, а также спорт-седан Genesis G70, расплачиваясь по частям, но без процентной надбавки и первого взноса.