Экономика

РИА НовостиРИА НовостиForbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes. Американское издание приводит ряд причин, по которым Москва смотрится фаворитом в этом противостоянии.
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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

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Forbes сулит России победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Газета.Ru14:24

Обозреватель Forbes оценил шансы России победить Саудовскую Аравию в «ценовой войне»

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Саудовской Аравия проиграет в «нефтяной войне» с Россией: Forbes назвал три причины

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Forbes предрёк победу России в нефтяной войне с Эр-Риядом

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Forbes (США): Россия победит Саудовскую Аравию в этой нефтяной войне цен (Forbes)

ИноСМИвчера в 18:11

Forbes: Россия победит Садовскую Аравию в «нефтяной войне»

Радио Sputnik14:43
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 15:16, Ашберн
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В Москве временно запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

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ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
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Путин допустил свой пятый президентский срок

1. Путин допустил участие в еще одних выборах президента Президент России Владимир Путин в ходе выступления в Государственной Думе во вторник, 10 марта, допустил, что может принять участие в президентских выборах в случае принятия поправок к Конституции.
Lenta.ru вчера в 09:34
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Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК 15:04
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Власти Украины ввели карантин по всей стране из-за коронавируса

Украинское правительство ввело карантин по всей стране с 12 марта до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса.
Политика Сегодня 09:24
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В РФ рекомендовали сократить количество массовых мероприятий

Федеральным и региональным властям рекомендовали сократить количество массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Москва 24 13:05
Футбол

«Сочи» разгромил «Оренбург» в матче РПЛ

Газета.Ru 14:38
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Происшествия

Минобороны подтвердило гибель российского военного в ДТП в Сирии

Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
REGNUM 13:45
Происшествия

Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа

Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Lenta.ru 11:43
Политика

Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом

Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
РИА Новости 11:36
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Энергетика

В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть

Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
Газета.Ru 14:36
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ILTW сыграет за Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020

Стендин Virtus.pro Заур Cooman Шахмурзаев пропустит мейджор ESL One Los Angeles 2020 по Dota 2 из-за визовых проблем.
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В России начнут автоматически оформлять материнский капитал

Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка.
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«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд.
Sport24.ru 14:55
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Авто

Шоу продолжается: 14 лучших автомобилей отмененного Женевского автосалона

На отмененном Женевском автосалоне 2020 года автопроизводители должны были представить самые быстрые и роскошные автомобили будущего.
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Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
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В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи

Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
Парламентская газета 13:46
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В Тамбовской области обнаружили тело пропавшей 13-летней девочки

РБК 14:59
Здоровье

У коронавируса выявили новые симптомы

Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
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Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
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«Локомотив» уступил «Йокериту» и вылетел из плей-офф КХЛ

В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
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Украинские туристки испортили уникальную фреску Рафаэля в Ватикане

Две жительницы Украины разрисовали фрески Рафаэля Санти в Папском дворце Ватикана.
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В Киеве обвинили Россию в желании захватить Украину и Белоруссию

Россия хочет полностью захватить Украину и Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович 11 марта на своей странице в Facebook.
Красная весна 14:27
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Группа «Время и Стекло» сообщила о распаде

Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.
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