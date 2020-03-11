Экономика
РИА НовостиForbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes. Американское издание приводит ряд причин, по которым Москва смотрится фаворитом в этом противостоянии.
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Обозреватель Forbes оценил шансы России победить Саудовскую Аравию в «ценовой войне»
Политическая Экспертиза08:56
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Москва, 11 марта 2020, 20:45 — REGNUM Российский военнослужащий-контрактник погиб в результате ДТП в сирийской провинции Тартус.
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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В Минэнерго России назвали справедливую цену на нефть
Справедливой ценой на нефть является - $45- $55 за баррель. Об этом сказал в интервью Reuters замглавы Минэнерго России Павел Сорокин.
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ILTW сыграет за Virtus.pro на ESL One Los Angeles 2020
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Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которую будут предоставлять гражданам автоматически после рождения ребенка.
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«ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
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Шоу продолжается: 14 лучших автомобилей отмененного Женевского автосалона
На отмененном Женевском автосалоне 2020 года автопроизводители должны были представить самые быстрые и роскошные автомобили будущего.
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Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
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В Италии число случаев заражения коронавирусом выросло на две тысячи
Общее число случаев заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на две тысячи, превысив 12 тысяч, жертв стало больше на 196, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.
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У коронавируса выявили новые симптомы
Как сообщал «Рамблер», ранее в Минздраве России назвали основные клинические симптомы нового коронавируса: это повышение температуры (около 90 процентов случаев), сухой кашель или кашель с небольшим количеством мокроты (80 процентов) и одышка (55 процентов).
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Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
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В матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» проиграл финскому «Йокериту».
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Две жительницы Украины разрисовали фрески Рафаэля Санти в Папском дворце Ватикана.
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Россия хочет полностью захватить Украину и Белоруссию, заявил депутат Верховной рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Вятрович 11 марта на своей странице в Facebook.
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Вокалистка группы "Время и стекло" Надя Дорофеева рассказала, что вчера у них вышел последний клип.