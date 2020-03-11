Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes. Американское издание приводит ряд причин, по которым Москва смотрится фаворитом в этом противостоянии.

Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

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