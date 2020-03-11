Экономика
РИА НовостиForbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes. Американское издание приводит ряд причин, по которым Москва смотрится фаворитом в этом противостоянии.
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Происшествия
Суд приговорил бывшего замглавы ФСИН Коршунова к девяти годам колонии
Общество
Российским чиновникам рекомендовали отменить командировки за рубеж
Неделю назад руководство Российской академии народного хозяйства и государственной службы уже распорядилось временно отменить до 1 апреля как зарубежные командировки своих сотрудников, так и ответные визиты иностранных преподавателей.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Энергетика
Минэнерго РФ назвало приемлемый для Москвы уровень цен на нефть
Москва, 11 марта 2020, 23:15 — REGNUM Российскую Федерацию устраивают цены на нефть в районе $45−55 за баррель — такой уровень цен позволяет реализовывать долгосрочные проекты по добыче черного золота в Арктике.
Культура
Apple и Эрмитаж сняли пятичасовой фильм о музее на iPhone
Компания Apple совместно с Эрмитажем создали фильм о музее, снятый одним кадром.
Футбол
Самолет с фанатами «Манчестер Юнайтед» загорелся в воздухе
Как написал журналист Саймон Пич, который находился на этом же самолете, в воздухе загорелся один из двигателей.
Шоу-бизнес
Самойлова собирается лишить Джигана родительских прав
Сложная ситуация в семье известного рэпера Джигана и Оксаны Самойловой активно обсуждается последнее время в Сети.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о катастрофе
Экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года, предупреждает, что нынешняя ситуация может спровоцировать экономическую катастрофу, пишет The Independent.
Футбол
Кокорин рассказал о травме Мамаева и ожидании гола Соболева
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин после победы (5:1) над «Оренбургом» в перенесённом матче 18 тура отметил, что ещё далеко находится от пика своей формы, а также объяснил празднование своего гола.
Культура
Гузеева отменила финал «Давай поженимся» из-за бывшей девушки героя
Финансы
Биржевой курс доллара превысил 73 рубля после объявления пандемии
Биржевой курс доллара на торгах на Московской бирже превысил 73 руб. впервые с марта 2016 г. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса в мире пандемией.
Политика
Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией
Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
Энергетика
Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну
Ещё три страны — Ирак, Кувейт и Объединённые Арабские Эмираты — объявили нефтяную войну России, анонсировав скидку для покупателей топлива.
Политика
Стороны в Донбассе намерены определить новые участки отвода сил
Стороны конфликта в Донбассе договорились определить новые участки отвода сил вдоль линии соприкосновения, заявил заместитель руководителя администрации России Дмитрий Козак после заседания контактной группы в Минске.
Политика
Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
Хоккей
Боб Хартли о результативной игре Умарка, причинах поражения «Салавату» и игре Бобкова
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:4) в первом раунде Кубка Гагарина.
Общество
Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы
Фигурное катание
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом
Все необходимые меры предосторожности в Кремле принимаются, заверил Песков. "Внимательно следим за развитием ситуации", - подчеркнул он.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Политика
Глава МИД Польши признал решающую роль СССР в победе над фашизмом
Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
Культура
Майк Тайсон нокаутировал Эминема в новом клипе
Американский музыкант Маршал Мэттерс, известный как Эминем, выпустил клип на сингл Godzilla.
Экономика
АТОР представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии
Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении ассоциации.
Происшествия
Молодой охранник зверски избил пенсионера в Липецке на заправке
Полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения 20-летним охранником одного из местных клубов 63-летнего пенсионера.
Путешествия
Турция может отложить начало туристического сезона из-за коронавируса
Анкара, 11 марта 2020, 22:36 — REGNUM Власти Турции рекомендовали отелям отложить начало туристического сезона в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Общество
Штрафы для российских водителей решили оставить прежними
Штрафы для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) не будут увеличены, все предусмотренные действующим кодексом санкции сохранятся без изменений.