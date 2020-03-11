Экономика

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Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне, которая началась после срыва сделки ОПЕК+, считает Forbes. Американское издание приводит ряд причин, по которым Москва смотрится фаворитом в этом противостоянии.
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Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

РИА Новости13:59

Forbes сулит России победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Газета.Ru14:24

Колумнист Forbes предсказала победу России в нефтяной войне

РБК16:26

Forbes предсказал победителя в «нефтяной войне» России и Саудовской Аравии

Взгляд.ру15:14

Саудовская Аравия проиграет в «нефтяной войне» с Россией: Forbes назвал три причины

Царьград14:55

Forbes прогнозирует победу РФ над Саудовской Аравией в нефтяной войне

РЕН ТВ16:46

Forbes ожидает победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне

Красная весна15:18
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Кокорин рассказал о травме Мамаева и ожидании гола Соболева

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Чехия приготовилась к улучшению отношений с Россией

Чехия выразила готовность провести переговоры с целью разблокировать отношения с Россией.
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Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили России нефтяную войну

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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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В Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом

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Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
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Советский Союз сыграл ведущую роль в победе над фашизмом, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью РБК.
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АТОР представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии

Ассоциация туроператоров России (АТОР) представила в Минэкономразвития план поддержки туриндустрии в условиях распространения коронавируса, говорится в сообщении ассоциации.
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Молодой охранник зверски избил пенсионера в Липецке на заправке

Полицейские проводят доследственную проверку по факту избиения 20-летним охранником одного из местных клубов 63-летнего пенсионера.
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Штрафы для российских водителей решили оставить прежними

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Александр Валентинович Новак
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Российский государственный и политический деятель. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012.
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