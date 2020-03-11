Экономика
ИзвестияForbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes. Американское издание называет причины такой победы. Президент России Владимир Путин и министр экономики РФ Александр Новак имеют большой опыт в принятии сложных нефтяных решений.
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Кино
Сериал «Чужак» установил рекорд по просмотрам на HBO
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Экономика
Собеседник: Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Мишустина
Зять российского премьер-министра связан с банком, который обслуживал предыдущее ведомство Михаила Мишустина, пишет еженедельник «Собеседник».
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала готовится к новой работе
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала готовится к новой работе.
Происшествия
Аэрофлот опроверг информацию о гибели двух котов на рейсе
Компания «Аэрофлот» опровергла информацию о гибели двух котов и обморожении третьего на рейсе авиакомпании, передает ТАСС.
Экономика
Отельерам мешают налоги
Бизнес просит отказаться от гостиничного сбора Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин.
Технологии
Роскомнадзор изучает возможность блокировки TOR и интернета вещей
Как сообщает ToDay News Ufa, исполнитель, Федеральный центр «Информатика и управление» Российской академии наук, должен проанализировать угрозы и риски при ограничении доступа к сервисам и информационным ресурсам, которые запрещены в России.
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Здоровье
У коронавируса нашли новые симптомы
Сингапурские учёные выявили новые симптомы заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом.
Футбол
У защитника «Ювентуса» выявили коронавирус
Тест защитника футбольного клуба «Ювентус» Даниэле Ругани на китайский коронавирус 2019-nCoV дал положительный результат.
Здоровье
В Москве подтверждено еще шесть случаев коронавирусной инфекции
11 марта в Москве подтверждено еще шесть случаев заболевания коронавирусом.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Политика
Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе
Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
Политика
Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России
По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
Экономика
Авиакомпании напомнили Мишустину о компенсации расходов на топливо
В письме отмечается, что органы исполнительной власти предварительно рассчитали сумму компенсаций, а правительство подготовило соответствующий проект постановления, однако решение о выплате еще не принято.
Общество
В Италии разрешили торговать только продуктами и медикаментами
Власти Италии приняли решение закрыть все магазины, кроме продуктовых и аптек.
Политика
Трамп не приедет на парад Победы в Москве 9 мая
Транспорт
Движение транспорта ограничили на Сахалине из-за метели
Движение транспорта ограничили на Сахалине из-за метели.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки в Конституции
Депутат Госдумы от «Единой России» и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова предложила убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции РФ и обнулить сроки после принятия поправок в Конституцию.
Наука
Найден самый маленький динозавр размером с колибри
Разбирая образцы янтаря мезозойского возраста из Мьянмы, доцент биологии Ларс Шмитц (Lars Schmitz) из Колледжа Скриппса в Калифорнии наткнулся на удивительную находку — маленький череп неизвестного позвоночного, похожий по форме и размерам на череп самой мелкой современной птицы колибри.
Футбол
«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером»
"Хетафе" отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интернационале" из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.
Армия и оружие
Атомная субмарина США всплыла неподалёку от российской базы в Арктике
Вашингтон, 11 марта 2020, 09:07 — REGNUM Подводная лодка ВМС США USS Toledo (SSN-769) совершила всплытие в Арктике в непосредственной близости от зоны интересов Северного флота РФ.
Футбол
«ПСЖ» победил «Боруссию» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Французский "Пари Сен-Жермен" одержал победу по сумме двух матчей над дортмундской "Боруссией" в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и вышел в следующую стадию турнира.
Здоровье
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Объявление пандемии коронавируса не накладывает никаких дополнительных ограничений для людей, заявил РБК ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов.
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Технологии
Несправедливость устранена. Google Play почернел для всех смартфонов с Android
Flip the switch from ⚪ ➡️ ⚫ in your Play Store settings. pic.twitter.com/fR0W1WT6jd — Google Play (@GooglePlay) March 11, 2020 Осенью 2019 года тёмная тема стала доступна для Android 10, а теперь — для устройств с установленной Android 5.0 Lollipop и более новыми версиями ОС.
Кино
Исполнитель роли Джоффри в «Игре престолов» возобновил кинокарьеру
27-летний ирландский актер Джек Глисон, сыгравший Джоффри Баратеона в "Игре престолов" и после заявивший, что не планирует продолжать актерскую карьеру, все-таки вернется на экраны.
Авто
Tesla выпустила миллионный электромобиль
Компания Tesla выпустила юбилейный автомобиль. Миллионным электрокаром стал Model Y красного цвета.