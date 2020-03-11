Экономика
ИзвестияForbes предсказал России победу в нефтяной войне с Саудовской Аравией
Россия станет победителем в нефтяной войне с Саудовской Аравией, такое мнение выразил журнал Forbes. Американское издание называет причины такой победы. Президент России Владимир Путин и министр экономики РФ Александр Новак имеют большой опыт в принятии сложных нефтяных решений.
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Forbes (США): Россия победит Саудовскую Аравию в этой нефтяной войне цен (Forbes)
ИноСМИ10 марта в 18:11
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