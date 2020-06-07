Армия и оружие
РИА НовостиForbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Ранее СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около десяти тысяч военных.
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с чего всё началось
Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сократить Вооруженные силы Америки в Германии сыграет на руку Москве и облегчит «вторжение России» на территории американских союзников по военному блоку Запада в Восточной Европе, пишет Forbes.Ридус06:29
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Общество
В Москве сохраняется масочный режим
Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 08:57
Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Армия и оружие
Патруль США был заблокирован российскими военными в Сирии
Активность российских военных по стабилизации ситуации в районе границы Сирии, Ирака и Турции для американских сил остается неприемлемой, и они продолжат реализовывать свои попытки различного противодействия как «на земле», так и в информационном поле.
ИА Новороссия 05 июня в 13:59
Общество
Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона.
Коммерсантъ 06:21
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
Гаджеты
Высота процессорного охладителя ID-Cooling IS-47K составляет 47 мм
Анонсированное решение получило низкопрофильный дизайн. Охладитель имеет высоту всего 47 мм.
3DNews 09:40
Общество
Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице
С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Общество
Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США
Гонка за «сокровищами Фенна» в США завершилась, неизвестный кладоискатель обнаружил сундук с ценностями, который антиквар-самоучка 10 лет назад спрятал в Скалистых горах, сообщил телеканал CNN.
Взгляд.ру 09:38
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Авто
Электрические грузовики «КамАЗа» рассекретили на официальных фото
В Сеть попали изображения прототипов электрогрузовиков «КамАЗа»: фото опубликовала пресс-служба Президента Татарстана Рустама Минниханова.
CarsWeek.ru вчера в 11:28
Финансы
Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 71 рубля
По прогнозу директора по аналитическому маркетингу "Ак Барс" Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 67—71 рубль за доллар.
Реальное время 05:04
Политика
Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника, но должен быть готов отвечать на вызовы с его стороны.
RT на русском 10:14
Шоу-бизнес
Дочь Марата Башарова обратилась к его бывшим женам
Марат Башаров оказался в центре скандала после того, как бывшие жены заявили о побоях и его неадекватном поведении.
Paparazzi.ru 02:10
Политика
В России создадут федеральный регистр сведений о населении
Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении.
РИА Новости 08:24
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Здоровье
В Казани возобновлены вакцинация детей и проведение медосмотров
По словам начальника управления здравоохранения минздрава Татарстана по Казани Владимира Жаворонкова, на первом этапе снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, разрешается прием пациентов, причем как взрослых, так и детей, для оказания услуг по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, онкологии в части работы первичных кабинетов и акушерства-гинекологии.
Inkazan 05:42
Общество
Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.
Российская газета 06:28
Здоровье
Минздрав решил изменить правила медосвидетельствования для водителей
Минздрав России подготовил проект об изменениях в правилах медосвидетельствования для водителей.
Znak.com 05 июня в 15:46
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Политика
Шредер переизбран председателем совета директоров «Роснефти»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер переизбран председателем совета директоров "Роснефти".
Бизнес журнал 03:09
Происшествия
В Туле водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП с 3 пострадавшими
По предварительной информации, водитель двигался по маршруту 36а, но по неизвестной причине не справился с управлением и спровоцировал ДТП.
Первый Тульский 09:23
Музыка
Юрий Лоза предрек Киркорову потерю песен
Piter.tv 07:50
Экономика
LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком
L1 принадлежит бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. В феврале 2016 года компания вложила в Uber $200 млн.
РБК 09:11
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Общество
В Верховном суде и Мосгорсуде нашли нарушения на миллиарды рублей
Аудиторы Счетной палаты сообщили о выявленных нарушениях в судебном департаменте Верховного суда и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей.
Первое антикоррупционное СМИ 02:59