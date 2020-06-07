с чего всё началось

Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Ранее СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около десяти тысяч военных.

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Общество В Москве сохраняется масочный режим Москва возвращается к обычному ритму жизни: все основные ограничения в июне будут сняты, при условии сохранения эпидемиологической безопасности и с учетом соблюдения необходимых санитарных мер. 12

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1K

Армия и оружие Патруль США был заблокирован российскими военными в Сирии Активность российских военных по стабилизации ситуации в районе границы Сирии, Ирака и Турции для американских сил остается неприемлемой, и они продолжат реализовывать свои попытки различного противодействия как «на земле», так и в информационном поле.

Общество Кадыров выделил деньги на выкуп 207 невест Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест, у которых есть проблемы с финансами из-за пандемии COVID-19, сообщило Духовное управление мусульман региона. 627

Общество В России готовятся к открытию туристического сезона Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. 405

Общество Кладоискатель нашел «сокровища Фенна» в США Гонка за «сокровищами Фенна» в США завершилась, неизвестный кладоискатель обнаружил сундук с ценностями, который антиквар-самоучка 10 лет назад спрятал в Скалистых горах, сообщил телеканал CNN.

Экономика Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI). 1K

Политика Столтенберг: НАТО не рассматривает Китай как противника Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Китай как противника, но должен быть готов отвечать на вызовы с его стороны. 3

Шоу-бизнес Дочь Марата Башарова обратилась к его бывшим женам Марат Башаров оказался в центре скандала после того, как бывшие жены заявили о побоях и его неадекватном поведении. 7

Политика США отказались предоставлять информацию по делу MH17 Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета. 148

Здоровье В Казани возобновлены вакцинация детей и проведение медосмотров По словам начальника управления здравоохранения минздрава Татарстана по Казани Владимира Жаворонкова, на первом этапе снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса, разрешается прием пациентов, причем как взрослых, так и детей, для оказания услуг по стоматологии, офтальмологии, отоларингологии, онкологии в части работы первичных кабинетов и акушерства-гинекологии. 2

Общество Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области. 222

Происшествия В Туле водитель автобуса спровоцировал массовое ДТП с 3 пострадавшими По предварительной информации, водитель двигался по маршруту 36а, но по неизвестной причине не справился с управлением и спровоцировал ДТП.

Экономика LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком L1 принадлежит бизнесменам Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву. В феврале 2016 года компания вложила в Uber $200 млн.