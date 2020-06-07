Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиForbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Ранее СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около десяти тысяч военных.
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с чего всё началось
Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сократить Вооруженные силы Америки в Германии сыграет на руку Москве и облегчит «вторжение России» на территории американских союзников по военному блоку Запада в Восточной Европе, пишет Forbes
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