Армия и оружие
РИА НовостиForbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Ранее СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около десяти тысяч военных.
Читать в источнике
Оценить129
с чего всё началось
Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сократить Вооруженные силы Америки в Германии сыграет на руку Москве и облегчит «вторжение России» на территории американских союзников по военному блоку Запада в Восточной Европе, пишет Forbes.Ридус06:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 12:37, Ашберн
Авто
Появились изображения нового Toyota Land Cruiser 200
Автоновости дня 07:58
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
Армия и оружие
В Ливии заговорили о планах России по созданию двух военных баз
Глава МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага заявил агентству Bloomberg, что у России есть планы по созданию на территории страны двух военных баз.
Lenta.ru 11:26
Киберспорт
Праздник для ПК-геймеров: На PC Gaming Show 2020 покажут десятки игр – анонс приготовили даже создатели Persona 5
Некий сюрприз для ПК-геймеров приготовила даже компания Atlus, известная по созданию Persona 5, которая очень редко выпускает игры на ПК.
Srnsk 11:23
Общество
Россиян предупредили о 42-градусной жаре
В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области.
Lenta.ru 11:16
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета 08:46
Политика
Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента.
ФедералПресс 06:42
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
RT на русском 12:13
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Происшествия
На месторождении в Ненецком автономном округе произошел разлив нефти
На Дюсушевском месторождении в Ненецком автономном округе из аварийной скважины вылилось около десяти тонн нефтепродуктов.
Российская газета 10:17
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Шоу-бизнес
Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США
Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro вчера в 13:49
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Общество
Мосгорсуд прокомментировал проверку Счетной палаты
Мосгорсуд объяснил, какие претензии у Счетной палаты возникли при проверке к имуществу суда.
РИА Новости 10:48
Общество
В Петербурге назвали районы, где больше всего больных коронавирусом
По количеству людей, находящихся под наблюдением – 7,3 тысячи человек - с большим отрывом лидирует Приморский район, сообщает «Агентство бизнес-новостей».
Newia.ru 10:18
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Гаджеты
Похоже, AMD перейдёт на 5-нанометровые CPU не раньше 2021 года
На следующей неделе запланирован выход троицы CPU Matisse Refresh, а до конца года на прилавках могут появиться Ryzen 4000 для десктопов и серверные чипы Milan.
Игромания.ру 09:51
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Общество
В России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 04:43
Происшествия
Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве
Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
Политика
На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости.
Lenta.ru 00:51
Политика
Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе
Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.
ИА Новороссия 12:01
Политика
Путин подписал закон о блокировке приложений с пиратским контентом
Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права.
Коммерсантъ 12:20
Авто
Seat анонсировал обновленный кроссовер Ateca
Компания Seat (входит в структуру VAG) опубликовала тизерное видео с обновленным кроссовером Ateca.
Автоновости дня 10:06