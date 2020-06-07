с чего всё началось

Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Ранее СМИ сообщили, что президент Дональд Трамп планирует вывести из Германии около десяти тысяч военных.

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Общество Собянин отменил пропуска и график прогулок С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин. 3,1K

Общество Россиян предупредили о 42-градусной жаре В ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области. 44

Общество В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев. 62

Политика Кремль прокомментировал передачу Михалкова о чипировании Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, доносил ли режиссер Никита Михалков свою позицию о чипировании до президента. 200

Шоу-бизнес Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда». 2,1K

Футбол Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом» Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Общество Россиянам вновь разрешили поездки за границу Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. 1,2K

Общество Мосгорсуд прокомментировал проверку Счетной палаты Мосгорсуд объяснил, какие претензии у Счетной палаты возникли при проверке к имуществу суда. 54

Общество Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице. 650

Гаджеты Похоже, AMD перейдёт на 5-нанометровые CPU не раньше 2021 года На следующей неделе запланирован выход троицы CPU Matisse Refresh, а до конца года на прилавках могут появиться Ryzen 4000 для десктопов и серверные чипы Milan.

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 112

Общество В России готовятся к открытию туристического сезона Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Политика На Украине заявили о невозможности возврата Донбасса Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в эфире телеканала «112» заявила о невозможности возврата Донбасса, передает РИА Новости. 128

Политика Стала известна дата открытия КПВВ в Донбассе Украинская сторона озвучила дату открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе на линии разграничения.

Политика Путин подписал закон о блокировке приложений с пиратским контентом Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке мобильных приложений, нарушающих авторские права.