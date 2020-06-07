Армия и оружие
Газета.RuForbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Так в СМИ отреагировали на намерение президента США Дональда Трампа вывести из ФРГ около 9 тыс. военных.
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с чего всё началось
Решение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сократить Вооруженные силы Америки в Германии сыграет на руку Москве и облегчит «вторжение России» на территории американских союзников по военному блоку Запада в Восточной Европе, пишет Forbes.Ридус06:29
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Политика
Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки
25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.
Известия 09:19
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Общество
В Саратовской области продлили режим самоизоляции
На территории Саратовской области продлевается режим самоизоляции для населения.
Регион 64 12:15
Общество
В России может появиться минимальный размер почасовой оплаты труда
Предполагается, что минимальный размер оплаты труда составит 150 рублей в час с 1 января 2021 года.
UfaTime.ru 04:07
Политика
Песков объяснил отсутствие «обнуленных сроков» на сайте
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему на сайте с подробной информацией об изменениях в Конституцию РФ отсутствовало упоминание об обнулении сроков правления Владимира Путина.
iReactor 08:07
Единоборства
Нуньес установила достижение, победив Спенсер на UFC 250
Бразильянка Аманда Нуньес установила уникальное достижение, победив в главном бою вечера на UFC 250 канадку Фелицию Спенсер.
МК-Спорт вчера в 06:45
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
Футбол
Данни: шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Данни вспомнил, как подшучивал над соотечественником Криштиану Роналду после того, как "сине-бело-голубые" обыграли английский "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА в 2008 году.
РИА Новости 13:05
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус совершил наезд на пешеходов, переходивших дорогу в центре Екатеринбурга.
ТАСС 13:32
Происшествия
В Дагестане возбудили дела за фейки о вертолетах с коронавирусом
В Дагестане возбудили три уголовных дела за фейки о коронавирусе.
BFM.ru 13:20
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
Общество
Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры»
Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.
ZAB.RU вчера в 21:40
Политика
США отказались предоставлять информацию по делу MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию курортного сезона
Россия готова к постепенному открытию туристического сезона, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник, 8 июня.
Вечерняя Москва 04:12
Кино
Авторы «Мандалорца» заранее создавали анимированную версию эпизодов
В новом эпизоде документального сериала «Галерея Дисней: Мандалорец», посвящённого созданию проекта, авторы рассказали о подготовке к съёмкам эпизодов.
Игромания.ру 07:34
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе ищет квартиру, чтобы жить отдельно от Максима Виторгана
Bimru.ru вчера в 11:50
Гаджеты
В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II
Компания Sony сегодня объявила старт предзаказа на флагманскую модель Xperia 1 II. Стоимость составляет 79 990 рублей.
ITZine.ru 05:08
Общество
В Берлине по запросу США арестовали российского диджея
Немецкая полиция на прошлой неделе по запросу США задержала российского диджея Дениса Казначеева, проживающего в Берлине, сообщается на странице музыканта в Facebook.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Космос
NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX
Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» покажут в США
Фильм «Вратарь Галактики» российского и узбекского режиссёра Джаника Файзиева продан в прокат на территории США.
News.ru 11:17
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
Происшествия
В Липецкой области проверяют вспышки коронавируса в двух райбольницах
Специалисты организовали проверки по фактам вспышек коронавирусной инфекции сразу в двух больницах в Воронежской области – в Задонском и Измайловском районах.
Обозреватель Врн 13:53
Гаджеты
Пользователи Samsung могут получить принудительную рекламу
Сообщается, что всплывающие окна будут отображаться только на бюджетных смартфонах Samsung серии A и M. На фотографии показан 15-секундный таймер на экране блокировки, который пользователю нужно посмотреть, прежде чем разблокировать устройство.
NewInform 08:42
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Общество
Режим самоизоляции и ограничений в Брянской области с 9 июня снимают
Завтра жителей Брянщины ждет первый этап снятия ограничений. О переходе к следующему этапу сообщил «Брянск Today».
Труд (Клинцовский район) 13:23
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
REGNUM 11:58
Экономика
Всемирный банк спрогнозировал спад экономики России на 6% в 2020 году
В конце мая международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%. В апреле агентство прогнозировало, что экономика России в этом году сократится на 3,3%. Fitch также ухудшило оценку по снижению мирового ВВП.
РБК 12:22