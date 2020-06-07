с чего всё началось

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Так в СМИ отреагировали на намерение президента США Дональда Трампа вывести из ФРГ около 9 тыс. военных.

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Политика Выезжающих за границу россиян попросят подтвердить цель поездки 25 мая Мишустин призвал сограждан не планировать поездки за границу в ближайшее время, чтобы исключить даже минимальный риск повторного завоза инфекции в Россию.

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Футбол Данни: шутил над Роналду после победы над «МЮ» в Суперкубке-2008 Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Данни вспомнил, как подшучивал над соотечественником Криштиану Роналду после того, как "сине-бело-голубые" обыграли английский "Манчестер Юнайтед" в матче за Суперкубок УЕФА в 2008 году.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 91

Общество Российские артисты записали видеообращение против «цифровой диктатуры» Народные артисты России записали видеообращение, в котором негативно высказались против принятия нового закона о едином федеральном информационном регистре, также они просят президента Путина не принимать данный проект.

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Происшествия В Липецкой области проверяют вспышки коронавируса в двух райбольницах Специалисты организовали проверки по фактам вспышек коронавирусной инфекции сразу в двух больницах в Воронежской области – в Задонском и Измайловском районах.

Гаджеты Пользователи Samsung могут получить принудительную рекламу Сообщается, что всплывающие окна будут отображаться только на бюджетных смартфонах Samsung серии A и M. На фотографии показан 15-секундный таймер на экране блокировки, который пользователю нужно посмотреть, прежде чем разблокировать устройство.

Шоу-бизнес Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости. 297

Культура Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров. 145