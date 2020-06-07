с чего всё началось

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes. Так в СМИ отреагировали на намерение президента США Дональда Трампа вывести из ФРГ около 9 тыс. военных.

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

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Общество Мосгорсуд прокомментировал отчет Счетной палаты Счётная палата нашла нарушения в Суддепе при ВС и Мосгорсуде на 5,2 млрд рублей Отмечается, что комплекс зданий строился в период с 2002 по 2012 год и был передан суду на праве безвозмездного пользования. 57

Армия и оружие CNN: армия США может переименовать военные базы, названные в честь конфедератов Министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти выразил готовность к проведению консультаций с демократами и республиканцами относительно возможного переименования военных баз, которые были названы в честь командующих армией конфедератов.

Наука В Китае найден древнейший ископаемый паразит на Земле Китайские ученые нашли самою древнюю пару хозяин-паразит, которые появились на Земле около 512 миллионов лет назад в период резкого роста числа обитателей планеты, называемым еще «кембрийским взрывом». 17

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Происшествия Житель Сахалина погиб при нападении медведя Первой жертвой нападения медведя в этот летний сезон на Сахалине в понедельник стал геодезист, работавший в Смирныховском районе, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования. 2

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Авто Новый Renault Clio выпустит АвтоВАЗ Если же предположения окажутся верны, то примерно через полтора-два года производство компактных хэтчбеков может стартовать на конвейере ПАП-B0, на котором на данный момент собирают модели LADA Xray, LADA Largus, Renault Logan и Renault Sandero. 76

Политика Демократы в США предложили законопроект о реформе полиции Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции США на фоне протестов после резонансной гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. 12