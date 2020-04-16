Экономика
РБКForbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Первое место в этом году занял президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние журнал оценил в $19,7 млрд.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 02:55, Ашберн
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Созданная для развития национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 17:00
Политика
Украина и ДНР обменялись пленными
В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).
РБК 02:37
Общество
Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку
Всего была протестирована творожная масса 19 брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям.
Российская газета 01:00
Общество
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек
За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News вчера в 12:28
Политика
Лавров прокомментировал теории появления пандемии CoViD-19
В интервью газете "Коммерсант" Лавров признался, что слышал разные гипотезы появления CoViD-19 и слухи, которые ходили насчёт штамма в США, Британии, Китае и других странах.
Life.ru вчера в 13:40
Фигурное катание
Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости 14 апреля в 06:00
Происшествия
В Петербурге директора строительной фирмы ранили ножом в шею
Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм.
Российская газета 02:49
Политика
Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу
Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ вчера в 00:24
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь.
РБК вчера в 18:59
Общество
В Интернете появилась карта терпящего бедствие российского бизнеса
Предприниматели могут сами ее дополнить, внеся на карту свои данные Создал интерактивную карту Данил Махницкий, бывший сотрудник Минфина страны.
КМВ Новости вчера в 06:29
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Наука
Названы признаки тяжелой формы коронавируса
Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Lenta.ru вчера в 14:02
Общество
В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом
Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.
ТАСС 02:50
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент.
Lenta.ru вчера в 09:18
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»
Примерно 38% экипажа французского атомного авианосца «Шарль де Голль» заражены коронавирусной инфекцией.
Ридус вчера в 14:52
Общество
Соловьев ответил на предложение Уткина о поединке
Телеведущий Владимир Соловьев отказался от предложения видеоблогера Василия Уткина выяснить отношения в очном поединке.
Московский Комсомолец вчера в 07:07
Гаджеты
Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S
Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews вчера в 13:02
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Авто
В Сеть попали изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster
Автор свежих рендеров взял за основу будущей «Нивы» кроссовер Renault Duster, поработав над пропорциями и формами авто.
CarsWeek.ru вчера в 08:00
Авто
Компания BMW запатентовала кроссовер BMW X8M
Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня 14 апреля в 11:55
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сбросил 85 килограммов
51-летний продюсер рассказал о своих планах Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Максима Фадеева появился пост, посвященный недавним достижениям музыканта.
WomanHit.ru 14 апреля в 09:35
Армия и оружие
В Минобороны поставили мощнейшую самоходную пушку 2С7М «Малка»
2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире.
Радио Sputnik 02:37
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
Технологии
Мобильное приложение поможет выявить угрозу заражения коронавирусом
Компания «Софттри» рынка Национальной технологической инициативы «Сэйфнет» запустила мобильное приложение, которое оценивает степень вероятности заражения COVID-19, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 02:12