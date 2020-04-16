Экономика

РБКРБКForbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Первое место в этом году занял президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние журнал оценил в $19,7 млрд.
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Потанин возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

Банки.ру02:29

Как Владимир Путин впервые пришел на ММА. Дрался Федор, а финансировал онлайн-букмекер

Матч ТВ02:25

В рейтинг 200 богатейших россиян вошли две новые участницы

Forbes02:22

Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян

РБК01:54

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Rambler News Service01:22

Forbes представил новый рейтинг богатейших россиян. В него попали четыре бизнесмена из Татарстана

БИЗНЕС Online01:18

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Комсомольская правда02:10
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
639
Здоровье

Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты

Созданная для развития национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
РБК вчера в 17:00
19
Политика

Украина и ДНР обменялись пленными

В Донбассе состоялся первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой (ДНР).
РБК 02:37
14
Общество

Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку

Всего была протестирована творожная масса 19 брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям.
Российская газета 01:00
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Общество

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число человек

За сутки в США от COVID-19 умерло рекордное количество человек. От коронавируса скончались 2228 человек.
Bash.News вчера в 12:28
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Политика

Лавров прокомментировал теории появления пандемии CoViD-19

В интервью газете "Коммерсант" Лавров признался, что слышал разные гипотезы появления CoViD-19 и слухи, которые ходили насчёт штамма в США, Британии, Китае и других странах.
Life.ru вчера в 13:40
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Фигурное катание

Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег

РИА Новости 14 апреля в 06:00
Происшествия

В Петербурге директора строительной фирмы ранили ножом в шею

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, жертвой преступников должен был стать мужчина 1976 года рождения, генеральный директор одной из строительных фирм.
Российская газета 02:49
Политика

Россия выясняет роль американской компании в сносе памятника Коневу

Посольство России в США выясняет, как фирма из США Squire Patton Boggs может быть связана со сносом памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге.
Коммерсантъ вчера в 00:24
Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
342
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь.
РБК вчера в 18:59
730
Общество

В Интернете появилась карта терпящего бедствие российского бизнеса

Предприниматели могут сами ее дополнить, внеся на карту свои данные Создал интерактивную карту Данил Махницкий, бывший сотрудник Минфина страны.
КМВ Новости вчера в 06:29
3
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
28
Наука

Названы признаки тяжелой формы коронавируса

Ученые заметили, что признаками тяжелой формы COVID-19 являются повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина.
Lenta.ru вчера в 14:02
24
Общество

В Удмуртии умерли первые два пациента, зараженные коронавирусом

Первые две смерти от коронавируса отмечены в Удмуртии, сообщил в четверг глава региона Александр Бречалов.
ТАСС 02:50
Политика

СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
232
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
1,6K
Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент.
Lenta.ru вчера в 09:18
3,4K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,4K
Общество

Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»

Примерно 38% экипажа французского атомного авианосца «Шарль де Голль» заражены коронавирусной инфекцией.
Ридус вчера в 14:52
28
Общество

Соловьев ответил на предложение Уткина о поединке

Телеведущий Владимир Соловьев отказался от предложения видеоблогера Василия Уткина выяснить отношения в очном поединке.
Московский Комсомолец вчера в 07:07
1,1K
Гаджеты

Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S

Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews вчера в 13:02
1
Политика

Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
54
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
1,4K
Авто

В Сеть попали изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster

Автор свежих рендеров взял за основу будущей «Нивы» кроссовер Renault Duster, поработав над пропорциями и формами авто.
CarsWeek.ru вчера в 08:00
9
Авто

Компания BMW запатентовала кроссовер BMW X8M

Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня 14 апреля в 11:55
25
Шоу-бизнес

Максим Фадеев сбросил 85 килограммов

51-летний продюсер рассказал о своих планах Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" Максима Фадеева появился пост, посвященный недавним достижениям музыканта.
WomanHit.ru 14 апреля в 09:35
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Армия и оружие

В Минобороны поставили мощнейшую самоходную пушку 2С7М «Малка»

2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданным в 1980-х годах и до сих пор считающимся одной из самых мощных пушек в мире.
Радио Sputnik 02:37
Общество

Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
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Технологии

Мобильное приложение поможет выявить угрозу заражения коронавирусом

Компания «Софттри» рынка Национальной технологической инициативы «Сэйфнет» запустила мобильное приложение, которое оценивает степень вероятности заражения COVID-19, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 02:12
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
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