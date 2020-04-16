Экономика
РБКForbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Первое место в этом году занял президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние журнал оценил в $19,7 млрд.
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Экономика
В РЖД объяснили возможность применения режима неполной занятости
Неполная занятость как альтернатива увольнению предусмотрена коллективным договором РЖД, а перечень работников подразделений и продолжительность применения такого режима из-за ситуации с коронавирусом зависит от экономических показателей филиалов, сообщил замгендиректора компании по управлению персоналом и социальным вопросам Дмитрий Шаханов.
РИА Новости 02:09
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Общество
Девелоперы и металлурги просят власти разморозить стройки
Ведомости вчера в 17:12
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК вчера в 13:01
Транспорт
Столичные таксисты попросили освободить их от необходимости проверять пропуска у пассажиров
Московский профсоюз таксистов написал письмо руководителю столичного Дептранса Максиму Ликсутову.
Эхо Москвы 02:30
Киберспорт
HellRaisers уступили OG на ESL One Los Angeles
Cyber.sports.ru 14 апреля в 13:11
Армия и оружие
В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата.
Газета.Ru 01:43
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
Происшествия
В метро Москвы продолжаются выборочные проверки
В метро Москвы продолжаются выборочные проверки в условиях введения в городе пропускного режима из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 02:10
Гаджеты
Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S
Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews вчера в 13:02
Происшествия
В тройном ДТП с грузовиками и двумя легковушками в Липецке пострадали 2 человека
КП - Липецк 01:58
Экономика
Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса
Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости вчера в 09:41
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении фуры в реку
Водитель погиб в результате падения грузового автомобиля в Неву в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 01:44
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала, как она выглядела в 14 лет
Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото себя в подростковом возрасте в Instagram. Судя по описанию в посте, на кадре ей 14 лет.
Газета Кемерова вчера в 16:31
Политика
В Донбассе начался обмен пленными между ДНР и Украиной
Процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом началась в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:03
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
Общество
Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции
Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
Общество
Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам из-за ситуации с коронавирусом
Сергей Цивилев сегодня вновь обратится к кузбассовцам по поводу ситуации с коронавирусом.
Сибдепо 02:12
Экономика
Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита
Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку
Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 14 апреля в 04:51
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь.
РБК вчера в 18:59
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую
Назван симптом китайского коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую. Об этом сообщает интернет-издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:14
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
В Бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США
В парламенте Германии жестко выступают против американского газа из-за его качества.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
Гаджеты
В Сети появились новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi
На просторах Сети опубликованы новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi.
Актуальные Новости 01:44
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили
Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04