Экономика

РБКРБКForbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян

Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Первое место в этом году занял президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Его состояние журнал оценил в $19,7 млрд.
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Как Владимир Путин впервые пришел на ММА. Дрался Федор, а финансировал онлайн-букмекер

Матч ТВ02:25

В списке богатейших российских бизнесменов сменился лидер

Комсомольская правда02:10

В рейтинг 200 богатейших россиян вошли две новые участницы

Forbes02:22

Forbes назвал богатейших бизнесменов России

Rambler News Service01:22

Forbes составил рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

ФедералПресс02:20

Forbes представил новый рейтинг богатейших россиян. В него попали четыре бизнесмена из Татарстана

БИЗНЕС Online01:18

Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян

РБК01:54
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Экономика

В РЖД объяснили возможность применения режима неполной занятости

Неполная занятость как альтернатива увольнению предусмотрена коллективным договором РЖД, а перечень работников подразделений и продолжительность применения такого режима из-за ситуации с коронавирусом зависит от экономических показателей филиалов, сообщил замгендиректора компании по управлению персоналом и социальным вопросам Дмитрий Шаханов.
РИА Новости 02:09
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,3K
Общество

Девелоперы и металлурги просят власти разморозить стройки

Ведомости вчера в 17:12
1
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК вчера в 13:01
1,6K
Транспорт

Столичные таксисты попросили освободить их от необходимости проверять пропуска у пассажиров

Московский профсоюз таксистов написал письмо руководителю столичного Дептранса Максиму Ликсутову.
Эхо Москвы 02:30
Киберспорт

HellRaisers уступили OG на ESL One Los Angeles

Cyber.sports.ru 14 апреля в 13:11
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Армия и оружие

В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата.
Газета.Ru 01:43
391
Политика

СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
187
Происшествия

В метро Москвы продолжаются выборочные проверки

В метро Москвы продолжаются выборочные проверки в условиях введения в городе пропускного режима из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 02:10
4
Гаджеты

Chuwi выпустит компактный ПК на основе материнской платы Xbox One S

Китайская компания Chuwi работает над компактным компьютером AeroBox, в основу которого легла материнская плата от игровой консоли Xbox One S. Устройство оснащено процессором AMD под названием A9-9280, который, по словам производителя, является «новым чипом седьмого поколения».
3DNews вчера в 13:02
1
Происшествия

В тройном ДТП с грузовиками и двумя легковушками в Липецке пострадали 2 человека

КП - Липецк 01:58
Экономика

Путин объявил дополнительные меры поддержки бизнеса

Владимир Путин на совещании с правительством объявил о новых мерах поддержки бизнеса.
Ведомости вчера в 09:41
Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении фуры в реку

Водитель погиб в результате падения грузового автомобиля в Неву в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 01:44
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Шоу-бизнес

Ирина Шейк показала, как она выглядела в 14 лет

Супермодель Ирина Шейк опубликовала фото себя в подростковом возрасте в Instagram. Судя по описанию в посте, на кадре ей 14 лет.
Газета Кемерова вчера в 16:31
1
Политика

В Донбассе начался обмен пленными между ДНР и Украиной

Процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом началась в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:03
1
Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 14 апреля в 13:36
2,6K
Общество

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции

Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
3
Общество

Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам из-за ситуации с коронавирусом

Сергей Цивилев сегодня вновь обратится к кузбассовцам по поводу ситуации с коронавирусом.
Сибдепо 02:12
Экономика

Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита

Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram.В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения.
Вестник 14 апреля в 04:51
34
Политика

Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса

Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь.
РБК вчера в 18:59
708
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
25
Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую

Назван симптом китайского коронавируса, при котором надо срочно вызывать скорую. Об этом сообщает интернет-издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:14
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,3K
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,3K
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Политика

В Бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США

В парламенте Германии жестко выступают против американского газа из-за его качества.
ToDay News Ufa вчера в 10:47
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Гаджеты

В Сети появились новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi

На просторах Сети опубликованы новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi.
Актуальные Новости 01:44
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
602
Общество

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили

Снижать зарплаты за нерабочие дни запретили. Минтруд уточнил свои рекомендации для работодателей о нерабочих днях.
Эхо Москвы в Кирове 14 апреля в 01:04
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Владимир Потанин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, государственный и политический деятель. Владелец и президент управляющей компании «Интеррос», одной из крупнейших в России, президент ГМК «Норильский никель», председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа, основатель Благотворительного фонда В. Потанина.
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