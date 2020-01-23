Экономика
REGNUMForbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
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с чего всё началось
В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.Forbesвчера в 23:21
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