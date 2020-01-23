Экономика

REGNUMREGNUMForbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
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Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes

В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Forbesвчера в 23:21

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Forbes опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости» за 2019 год

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URA.Ru01:08

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Коммерсантъ01:29

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РБК01:13

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

Российская газета03:04

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Forbes00:05
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