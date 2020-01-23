Экономика

REGNUMREGNUMForbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes

В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Forbesвчера в 23:21

Подробнее о событии

Forbes опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости» за 2019 год

ТАСС04:05

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

Российская газета03:04

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Коммерсантъ01:29

Forbes назвал «королей недвижимости» России

РИА Новости01:57

В рейтинге Forbes королей российской недвижимости появились два новичка

РБК01:13

Forbes составил рейтинг королей российской недвижимости. В списке — экс-владелец «Югры» и дети свердловского депутата Госдумы

URA.Ru01:08

В рейтинге королей российской недвижимости появилось два новых имени

Forbes00:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7055 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество

Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»

РИА Новости 03:55
Футбол

Борис Ротенберг: Кокорин заранее знал об аренде в «Сочи»

Владелец футбольного клуба "Сочи" Борис Ротенберг заявил РИА Новости, что он обсуждал с нападающим петербургского "Зенита" Александром Кокориным возможность аренды еще до официального объявления о переходе.
РИА Новости 05:52
Армия и оружие

Сирийские военные оставили позиции в Идлибе после атаки боевиков

Правительственные войска Сирии вынужденно оставили позиции в юго-восточной части Идлибской зоны деэскалации из-за наступления боевиков, сообщает российский центр примирения враждующих сторон в Сирии.
РИА Новости 03:19
Политика

Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России

Российская газета 05:30
Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала нетронутую квартиру певицы

Младшая сестра певицы Наталья Фриске показала своим подписчикам в социальной сети, как выглядит сейчас квартира ее звездной родственницы.
iReactor вчера в 16:32
Политика

Путин предложил пересмотреть структуру потребительской корзины

Президент Владимир Путин предложил скорректировать структуру потребительской корзины в стране и увеличить в ней долю мясных и рыбных продуктов, а также фруктов и овощей.
Профиль вчера в 11:28
Единоборства

Отец Нурмагомедова высказался о победе Макгрегора

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова прокомментировал в беседе с "Чемпионатом" возвращение ринг ирландца Конора Макгрегора.
Sputnik Таджикистан 05:43
Политика

Топилин назначен главой Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР).
Газета.Ru 01:36
Общество

Свежие фотографии Михаэля Шумахера пытаются продать за £ 1 млн

По информации британского издания, женщина решилась на такой шаг из-за того, что неизвестные люди пытаются продать свежие фотографии её мужа £ 1 млн.
Чемпионат 21 января в 11:22
Шоу-бизнес

Умер единственный сын Раисы Рязановой актер Данила Перов

Заслуженный артист России Данила Перов, являющийся единственным сыном актрисы Раисы Рязановой, скоропостижно скончался в возрасте 51 года.
ТК Звезда вчера в 12:51
Политика

Зеленский заявил, что не пойдет на форум по Холокосту в Израиле

РИА Новости 02:52
Происшествия

В Пермском крае многодетную мать подозревают в убийстве двоих детей

Жительница Пермского края подозревается в убийстве двух собственных детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
ТАСС 03:43
Кино

Netflix создаст анимационный фильм по «Ведьмаку»

Стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».
News.ru 02:43
Футбол

ФК «Ростов» заявил Павла Мамаева в РПЛ

Полузащитник "Ростова" 31-летний Павел Мамаев официально внесен в заявку клуба на сезон-2019/20.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 10:58
Гаджеты

Huawei открыла в России продажи смартфона Huawei Y6s

Вечерний курьер вчера в 08:38
Общество

Госдуме предложили снизить пенсионный возраст для многодетных отцов

REGNUM 02:22
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Гусева вышла на сцену без юбки

Российская актриса театра и кино Екатерина Гусева вышла на сцену в необычном для себя виде.
Московский Комсомолец 21 января в 07:45
Общество

Комик Долгополов покинул Россию

Стендап-комик Александр Долгополов уехал из России. Об этом ТАСС сообщил адвокат артиста Леонид Соловьев.
BFM.ru 03:19
Футбол

Доменико Тедеско: уход Бакаева стал для меня большим сюрпризом

Вести.Ru 01:41
Политика

Олег Сенцов: Украина не сдалась, Путин нас не победит! (Обозреватель. Украина) (Обозреватель)

Это всем известно, но за 6 лет мы так и не сдались и он нас не победит никогда.
ИноСМИ 05:59
Гаджеты

Matrox переключается на использование графических процессоров NVIDIA

Более пяти лет назад канадская компания Matrox объявила о переходе на использование графических процессоров AMD для своих специализированных видеокарт.
3DNews 02:21
Происшествия

В Петербурге выявили третьего больного с подозрением на коронавирус

В петербургскую клиническую инфекционную больницу имени Боткина доставлен третий пациент с подозрением на коронавирус.
Российская газета 06:16
Общество

Онищенко рассказал о происхождении нового коронавируса

Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус, быстро распространяющийся в Китае, появился уже давно.
Известия вчера в 14:23
Общество

Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек

Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
РИА Новости 04:45
Политика

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам, ее необходимость закрепят в Конституции РФ.
БИЗНЕС Online 03:59
Кино

Бояков напомнил новому министру культуры о патриотизме

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков прокомментировал назначение Ольги Любимовой на пост министра культуры России.
Газета.Ru вчера в 04:24
Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» с кораблей унитазах

Известия 06:16
Политика

Матвиенко предложила расширить запрет на второе гражданство

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила расширить список чиновников, которым будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Рифей-Пермь вчера в 07:05
Происшествия

В Петербурге полковника МВД заподозрили в растрате. СК считает, что он подарил себе служебный квадроцикл

Служебный транспорт оценивается примерно в полмиллиона рублей, его пропажу квалифицировали по части 3 статьи 160 УК – «Присвоение или растрата с использованием своего служебного положения».
Фонтанка.Ру 05:12
Технологии

Microsoft придумала новый способ выдворить пользователей с Windows 7

Как оказалось, последнее обновление Windows 7 удаляет обои с рабочего стола и заменяет их на черный фон.
Live24 02:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Год Семёнович Нисанов
Российский предприниматель
Российский предприниматель, председатель совета директоров компании «Киевская площадь». Бывший совладелец Черкизовского рынка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Гуцериев
Российский предприниматель
Российский предприниматель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь», ПАО «Моспромстрой», ГК «А101», пенсионные фонды АО «САФМАР», АО «Моспромстрой-Фонд», лизинговая компания АО «Европлан», страховая компания «ВСК» и так далее. Также владеет контрольным пакетом крупнейших в России ритейл-компаний ПАО «М.Видео» и ООО «Эльдорадо». Является владельцем британской компании «GCM Global Energy Inc.», которая добывает нефть в Азербайджане и Казахстане. Контролирует крупные активы в сфере недвижимости. Является акционером мехового бренда Gutseriev&Maximova...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное