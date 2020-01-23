Экономика
REGNUMForbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России
В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
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с чего всё началось
В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.Forbesвчера в 23:21
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Политика
Госдума одобрила в первом чтении поправки в Конституцию
Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
Политика
Группа столичных муниципальных депутатов требует отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина
Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
Происшествия
В Пермском крае мать убила двух своих детей
В Пермском крае местная жительница убила двух своих несовершеннолетних детей.
Политика
Путин рассказал о поразившем его историческом факте
Владимир Путин рассказал, что поразило его при чтении архивных документов о Великой Отечественной войне.
Происшествия
Троих россиян обвинили в попытке отравления граждан Болгарии
Прокуратура Болгарии предъявила обвинения в покушении на убийство трем россиянам в связи с предполагаемым отравлением ими в 2015 году болгарского предпринимателя Эмилияна Гебрева, его сына и сотрудника компании Гебрева.
Общество
Население Украины с 2001 года сократилось на 11,45 миллиона человек
Численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек, заявил в четверг министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, презентуя результаты пробной переписи населения.
Политика
ЕС приостановил импорт мяса птицы с Украины
«По оперативным сообщениям, которые поступили сегодня вечером от Европейской Комиссии, временно приостановлен ввоз с Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы», — говорится в сообщении.
Теннис
Хачанов вышел в третий круг Australian Open, обыграв Имера
Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне.
Общество
Пара слонов в Екатеринбурге утащила дрессировщиков купаться в снегу
В конце концов дрессировщикам удалось взять ситуацию под контроль и загнать своевольных слонов в машину.
Происшествия
У доставленного из Пулково пассажира из Китая не нашли коронавируса
Напомним, вчера вечером в Боткинскую больницу из Пулково с особыми мерами предосторожности в специальной «капсуле здоровья» доставлен пациент, прилетевший из Шанхая.
Авто
Mitsubishi оставил в России дизельный Mitsubishi Pajero Sport
В декабре 2020-го до России доберется обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в гостинице в Ереване
Неизвестный в четверг открыл стрельбу в гостинице "Эребуни" в центре Еревана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе полиции Армении.
Общество
Российский эксперт в Давосе заявил об эпидемии цифрового аутизма
Эпидемия цифрового аутизма наблюдается среди современной молодёжи из-за постоянного потребления цифрового контента.
Политика
Зеленский отказался участвовать в форуме Холокоста в Израиле
Президент Украины Зеленский заявил, что по прилете украинской делегации Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста они узнали, что из-за огромного интереса к событию и ограниченное количество мест трудно попасть многим из тех, кто пережил эту трагедию, в связи с чем приняли решение передать свои места этим людям.
Политика
Цеков назвал слова Чубарова о марше на Крым провокацией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
Политика
Мишустин назначил Топилина главой Пенсионного фонда
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
Футбол
Совет директоров «Зенита» решил продлить контракт с Семаком
Совет директоров санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» принял решение о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Семаком.
Происшествия
В Улан-Удэ на первоклассника напала стая собак
В Улан-Удэ на первоклассника напала стая бродячих собак, серьезно ранив ребенка.
Наука
Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса
Источником коронавируса в Китае могли стать змеи, выяснили местные ученые - штамм вируса больше всего схож с тем, что поражает этих земноводных.
Армия и оружие
Боевики атаковали войска Сирии в Идлибе
Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
Технологии
Определены правила предустановки российского софта на смартфоны
Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
Спорт
Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону
Общество
Норвежское судно-инспектор заметили у «Северного потока — 2»
Происшествия
В Херсоне подожгли офис «Партии Шария»
Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.
Происшествия
На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице
Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
В России могут убрать МРОТ из Гражданского кодекса
Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
Происшествия
Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты
Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
Экономика
Госдума отказалась повышать пенсионные взносы
Еще одним законопроектом предлагалось для плательщиков страховых взносов — лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, установить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2019−2020 годы в размере 22% и с 2021 года — в размере 26% без ограничения предельной величины базы.