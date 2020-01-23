Экономика

REGNUMREGNUMForbes представил рейтинг «королей недвижимости» в России

В 2019 году в рейтинге «королей российской недвижимости», составленном журналом Forbes, смены лидеров не произошло.
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Короли российской недвижимости — 2020. Рейтинг Forbes

В 16-й рейтинг королей российской недвижимости вошли 30 компаний, чья недвижимость позволяет им зарабатывать наибольший арендный доход. Лидер рейтинга вот уже много лет неизменен — первое место у «Киевской площади» Года Нисанова и Зараха Илиева.
Forbesвчера в 23:21

Подробнее о событии

Forbes опубликовал рейтинг «королей российской недвижимости» за 2019 год

ТАСС04:05

В рейтинге Forbes королей российской недвижимости появились два новичка

РБК01:13

Forbes назвал «королей недвижимости» России

РИА Новости01:57

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Коммерсантъ01:29

Forbes составил рейтинг крупнейших владельцев недвижимости в России

Российская газета03:04

Forbes составил рейтинг королей российской недвижимости. В списке — экс-владелец «Югры» и дети свердловского депутата Госдумы

URA.Ru01:08

В рейтинге королей российской недвижимости появилось два новых имени

Forbes00:05
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Госдума в первом чтении одобрила поправки в Конституцию РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.
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Напомним, вчера вечером в Боткинскую больницу из Пулково с особыми мерами предосторожности в специальной «капсуле здоровья» доставлен пациент, прилетевший из Шанхая.
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В декабре 2020-го до России доберется обновленный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport.
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Политика

Украинский моряк рассказал о «похищенных» унитазах с кораблей ВМС

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT назвал заявление бывшего депутата Верховной Рады Рефата Чубарова о том, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая, очередной провокацией.
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда РФ.
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В Улан-Удэ на первоклассника напала стая собак

В Улан-Удэ на первоклассника напала стая бродячих собак, серьезно ранив ребенка.
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Ученые нашли первоисточник китайского коронавируса

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Около 450 боевиков атаковали правительственные войска в сирийской провинции Идлиб.
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Технологии

Определены правила предустановки российского софта на смартфоны

Согласно концепции, предлагаемой ФАС, с 1 июля 2020 года предустановка российского ПО станет обязательной для всех смартфонов.
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Александра Горячкина сравняла счёт в серии за мировую шахматную корону

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В Херсоне подожгли офис «Партии Шария»

Неизвестные подожгли офис областной ячейки "Партии Шария" в Херсоне, политсила объявила вознаграждение за информацию о злоумышленниках, сообщила в четверг пресс-служба партии.
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На юго-западе Москвы двух человек ранили во время стрельбы в гостинице

Неизвестные ворвались в гостиницу на юго-западе Москвы и в ходе потасовки устроили стрельбу, два человека ранены, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
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Понятие "минимальный размер оплаты труда" (МРОТ) могут исключить из Гражданского кодекса, сообщают в Министерстве юстиции России.
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Мужчина нанес себе раны в здании администрации Ялты

Мужчина нанес себе колото-резаные раны в здании администрации Ялты, сообщили ТАСС в Центре медицины катастроф Крыма.
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Госдума отказалась повышать пенсионные взносы

Еще одним законопроектом предлагалось для плательщиков страховых взносов — лиц, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, установить тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на 2019−2020 годы в размере 22% и с 2021 года — в размере 26% без ограничения предельной величины базы.
REGNUM 05:58
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Российский предприниматель, меценат. Президент и основатель группы компаний «Ташир», в состав которой входит более 200 компаний в различных отраслях экономики РФ. Президент благотворительного фонда «Ташир». По состоянию на июль 2019 года занимает 568-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 32-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $3.9млрд
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