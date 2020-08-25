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Говорит Москва
Говорит Москва

Ротенберги вернули себе первое место в топ-10 богатейших семей России

По данным издания, состояние Ротенбергов выросло в основном за счёт одной крупной сделки — продажи компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 млрд рублей. Второе место в рейтинге заняла семья Гурьевых, владельцев «Фосагро», с состоянием в $5,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
Forbes

10 богатейших семейных кланов России — 2020

Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbesвчера в 00:21
Подробнее о событии
Sport24.ru

Ротенберги — самая богатая семья России по версии Forbes. Как они и их бизнесы связаны с хоккеем

Sport24.ru03:00
РБК

Forbes назвал Ротенбергов самым богатым семейным кланом России

РБКвчера в 03:24
ТАСС

Ротенберги возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes

ТАССвчера в 01:08
РИА Новости

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

РИА Новостивчера в 02:03
Forbes

Почему за 30 лет капитализма в России сформировалось мало настоящих предпринимательских династий?

Forbesвчера в 02:46
Национальная служба новостей

Названы богатейшие семьи России

Национальная служба новостейвчера в 01:33
Коммерсантъ

Ротенберги стали богатейшей семьей России по версии Forbes

Коммерсантъвчера в 02:39

Омские медики боролись за жизнь Навального 44 часа

Врачи омской больницы скорой медицинской помощи (БСМП) № 1 боролись за жизнь основателя ФБК Алексея Навального 44 часа, заявили омские медики в открытом письме, опубликованном на странице минздрава Омской области в социальных сетях.
Ведомости09:57
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Минторг США внес в черный список два НИИ Минобороны России

Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также московский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).
ТАСС10:47
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Путин поручил разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, назвав "печальной историей" ситуацию вокруг этого предприятия и шихана Куштау.
Газета.Ru10:53
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Норвежский ученый попытался вывезти из России коллекцию волос девушек

Образцы волос, помещенные в белые бумажные конверты, были обнаружены в багаже и ручной клади ученого, гражданина Норвегии Томасена Юнгвара в зоне таможенного контроля аэропорта "Пулково".
Российская газета07:20
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Авиаполк бомбардировщиков Су-34 передислоцируют в Воронеж в октябре

Москва, 25 августа 2020, 10:56 — REGNUM Авиаполк сверхточных российских бомбардировщиков Су-34 будет передислоцирован в Воронеж в октябре 2020 года, в результате чего данные машины смогут действовать в южной и на западной части России.
REGNUMвчера в 03:56
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Алексиевич отказалась давать показания в СК Белоруссии

Нобелевский лауреат и член президиума координационного совета (КС) Светлана Алексиевич заявила, что воспользовалась правом не свидетельствовать против себя на допросе в Следственном комитете (СК), передает Tut.by.
РБК08:59
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