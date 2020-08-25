Ротенберги вернули себе первое место в топ-10 богатейших семей России
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По данным издания, состояние Ротенбергов выросло в основном за счёт одной крупной сделки — продажи компании «Стройгазмонтаж» государственному «Газпрому» за 75 млрд рублей. Второе место в рейтинге заняла семья Гурьевых, владельцев «Фосагро», с состоянием в $5,1 млрд.В источнике
С чего всё началось
10 богатейших семейных кланов России — 2020
Из девяти остальных семей пять стали богаче, четыре — беднее. Нижняя планка вхождения в рейтинг снизилась до $1,1 млрд с прошлогодних $1,16 млрд. Первое место в списке в этом году отвоевали Ротенберги — их состояние за год увеличилось на $270 млн, до $5,45 млрд.
Forbesвчера в 00:21
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