Будьте в Плюсе

Forbes: прокуратура запросила у АКОРТ информацию об отказавшихся снизить цены поставщиках

Генеральная прокуратура России начала искать поставщиков, которые отказываются снижать отпускные цены на свою продукцию.
Lenta.ru
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караев рассказал, что есть случаи, «когда повышение закупочной цены, которое обосновывалось ослаблением рубля, не выровнялось и после укрепления национальной валюты».
Lenta.ru
Все случаи завышения цен рассматриваются торговыми сетями в индивидуальном порядке.
Forbes
Например, «Магнит» ограничил наценку на категории, обеспечивающие около 40% от оборота социально значимых товаров в денежном выражении (позиции из базовой продовольственной корзины: молоко, творог, кефир, масло сливочное, сахар и хлеб, некоторые овощи).
Forbes

Подробнее о событии

Forbes: прокуратура запросила у АКОРТ информацию об отказавшихся снизить цены поставщиках
Lenta.ru03:38
«Никто цены не снизил»: прокуроры займутся поставщиками розницы
Forbes17:00
Самое цитируемое
Прокуратура заинтересовалась данными об отказе поставщиков снизить цены
РБК01:28
В РФ генпрокуратура займется проверкой поставщиков, которые не снизили цены на продукты
Агротайм21:52
Forbes: Генпрокуратура запросила у розничной торговли данные о поставщиках, отказавшихся снижать цены
Коммерсантъ21:37
Генпрокуратура проверит отказывающихся снижать цены поставщиков
News.ru17:49
Прокуратура проверит данные об отказе поставщиков снизить цены
Ведомости02:40

Интересное

Минобороны доложило о ликвидации авиационной техники ВСУ на аэродроме Канатово

В Минобороны доложили о поражении 32 украинских пунктов управления артиллерийскими подразделениями, еще 2 пунктов — ракетными войсками.
Lenta.ru03:31

СБУ объявила о задержании в Испании блогера Анатолия Шария

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в Испании задержали пророссийского украинского блогера Анатолия Шария.
Коммерсантъ03:44

NYT сообщила о передаче США данных Украине для ударов по военным России

Соединенные Штаты передали Украине разведывательные данные, которые использовались для ударов по российским военным, сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
РБК01:18

Нацисты с «Азовстали» предложили обменять находящихся там граждан на продукты и лекарства

Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, 21 апреля Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело).
РИА Новости02:27

Курс доллара опускался ниже 66 рублей впервые с марта 2020 года

По данным на 10:35 мск, курс доллара снижается на 0,05%, до 66,27 рубля, курс евро падает до 70,05 рубля (-0,55%).
ТАСС03:28

Белгородский губернатор сообщил об обстреле двух сел со стороны Украины

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле с территории Украины двух приграничных сел.
Интерфакс03:28

РИА Новости: СВРУ пыталась сделать нейтральным отношение Польши к Волынской резне

Служба внешней разведки Украины (СВРУ) на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа поляков для изменения в обществе в нейтральную сторону отношения к Волынской резне — массовому убийству украинскими националистами поляков в 1943 году.
Lenta.ru21:52

Сдавшийся боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках

Боец украинского националистического батальона, сложивший оружие, рассказал в четверг, 5 мая, о «боевых наркотиках», которые употребляли боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) для подавления страха.
Известия03:38

Конгрессмен Кроу: Киев попросил США дать ракеты против кораблей для деблокирования портов

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у президента США Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности украинских портов, чтобы экспортировать продовольствие.
РБК00:35

Капризов стал девятым российским хоккеистом, оформлявшим хет-трик в матче плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал первым игроком в истории клуба, кто оформил хет-трик в матче плей-офф.
Чемпионат03:29