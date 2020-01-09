Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2020 года. Благодаря этой сделке основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами. В российском списке Forbes они находятся с 2017 года.

Forbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

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