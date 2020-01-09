Экономика
КоммерсантъForbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах
Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2020 года. Благодаря этой сделке основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами. В российском списке Forbes они находятся с 2017 года.
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Происшествия
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Второй западный окружной военный суд признал генерал-лейтенанта Сергея Чваркова виновным в мошенничестве и приговорил его к трем годам условно, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Ведущий телепрограммы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков рассказал о закрытии передачи. Новостью он поделился в своем Instagram.
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Рябков прокомментировал авиакатастрофу в Иране
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не делать громогласных заявлений касательно крушения украинского самолёта в Иране и дать специалистам проанализировать ситуацию.
Политика
Ирак возобновил переговоры по закупке российской ЗРС С-300
Ирак возобновил переговоры с Россией по закупке зенитных комплексов С-300.
Происшествия
Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье
Причиной жесткой посадки рейса Москва – Анталья авиакомпании Nordwind стал сдвиг ветра, сообщается на сайте компании.
Экономика
Росстат назвал размер инфляции в России в 2019 году
Ранее ЦБ заявил, что размер инфляции в России в 2019 году составил 3%.
Общество
Обвиняемый в клевете на Усманова журналист получил убежище в Латвии
Власти Латвии предоставили политическое убежище журналисту "Росбалта" Александру Швареву, объявленному в розыск по обвинению в клевете на бизнесмена Алишера Усманова, а также в вымогательстве более 3 млн рублей.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
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Попова заявила об изъятии 1 млн штук никотиносодержащих смесей
Документов о безопасности никотиносодержащих смесей не существует. Об этом в пятницу, 10 января, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Здоровье
Подъемник и лифт появятся в травмпункте Якутска
Политика
МИД РФ вернул Украине ноту протеста в связи с посещением Путиным Крыма
Министерство иностранных дел России вернуло Киеву ноту протеста в связи с посещением Владимиром Путиным проходивших в Крыму на этой неделе военно-морских учений.
Экономика
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по активам в Крыму
«Нафтогаз» подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
По сообщению регионального ГУ МВД, участниками ДТП стали фура, автобус и несколько легковых автомобилей.
Футбол
«Динамо» выбирает между Соболевым и Комличенко
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ РФ осенью 2020 года
Атомную подлодку «Казань» планируют передать Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года, рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Шоу-бизнес
Операцию на колене перенес Юрий Антонов
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Происшествия
Пилот летевшего в Москву лайнера вышел из кабины поболтать с другом
Милую беседу пилота рейса Баку-Москва со своим знакомым во время полета запечатлел на видео один из пассажиров.
Авто
Renault показал гибридные версии Captur и Clio
Новые Renault Clio и Captur появятся в виде гибридных версий E-Tech на автосалоне в Брюсселе, Бельгия.
Общество
Супруга принца Гарри вернулась из Великобритании в Канаду
По данным издания, супруги оставили своего первенца — восьмимесячного Арчи — в Канаде перед тем, как ненадолго вернуться в Великобританию и объявить о решении отказаться от статуса старших членов британской королевской семьи.
Происшествия
С места крушения Boeing в Тегеране убрали почти все обломки
Иранские власти разобрали почти все обломки с места крушения Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины», сообщают СМИ.
Футбол
Легионер «Локомотива» рассказал об удививших его россиянах
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу признался, что его удивила дружелюбность россиян.
Гаджеты
ОС Android 10 добавила новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi
ОС Android 10 и оболочка MIUI 11 добавили новые функции смартфонам Xiaomi и Redmi.
Политика
Парламент Абхазии призвал президента уйти в отставку
Парламент Абхазии на внеочередной сессии принял обращение к президенту непризнанной республики Раулю Хаджимбе с призывом о его отставке, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.
Шоу-бизнес
У Джастина Бибера диагностировали болезнь Лайма
Певец Джастин Бибер признался, что страдает от болезни Лайма, и пообещал рассказать подробнее о своем здоровье в документальном фильме, сообщает Газета.ru.