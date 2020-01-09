Экономика

КоммерсантъКоммерсантъForbes рассказал о двух новых российских долларовых миллиардерах

Ожидается, что она будет закрыта в первом квартале 2020 года. Благодаря этой сделке основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами. В российском списке Forbes они находятся с 2017 года.
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В России появилось два новых долларовых миллиардера по версии Forbes

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Ратмир Вильевич Тимашев
Российский предприниматель, основатель компании Aelita Software, основатель и президент Veeam Software, а также соучредитель венчурного фонда ABRT. В 2011 году входил в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России по версии журнала Forbes, в 2016 году в топ-100 российских интернет-миллионеров по версии «Коммерсанта». В 2018 году входил в топ-200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes с состоянием 950 млн долларов.
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