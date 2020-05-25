Общество
КоммерсантъForbes рассказал о письме «крабового короля» Кана Бастрыкину
В распоряжении Forbes оказалось письмо, которое предприниматель Олег Кан (СМИ называют его «крабовым королем») написал к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.
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с чего всё началось
Кан объяснил, что считает эти уголовные дела заказными – в интересах новых владельцев крабового бизнеса в России, следует из его обращения. Имен он не называет, но считает, что следователи скрывают от председателя СК Александра Бастрыкина свои истинные цели.Ведомости25 мая в 17:28
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Общество
В Ростовской области за сутки выявили 203 пациента с COVID-19
За последние сутки официальное число пациентов с коронавирусной инфекцией в Ростовской области увеличилось на 203 и достигло 3930 человек.
Российская газета вчера в 05:12
Кино
«Девушка с татуировкой дракона» станет сериалом
Газета.Ru 05:10
Армия и оружие
В Ливии назвали странными заявления из США о «российских самолётах»
Ранее Африканское командование Вооруженных сил США сделало заявление о том, что в Ливию переброшены российские боевые самолеты с лётчиками-наёмниками, которые будут «бомбить ливийцев» и выступят на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара.
REGNUM вчера в 21:43
Здоровье
Ограничительные меры могут снять в отдельных районах Пермского края
Снятие ограничений, введенных с целью профилактики распространения коронавируса, может происходить в отдельных муниципальных районах Пермского края в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации.
Рифей-Пермь 00:56
Общество
На Кубани ввели мораторий на курортный сбор
Депутаты законодательного собрания Краснодарского края поддержали предложение главы региона о введении моратория на взимание курортного сбора на Кубани.
Коммерсантъ 05:33
Происшествия
Офицеры ФСБ подбрасывали подозреваемым золото и фабриковали дела
По версии следствия, в 2014–2016 годах сотрудники ФСБ фабриковали уголовные дела, подбрасывая фигурантам драгметаллы, похищали и избивали подозреваемых, добиваясь от них признательных показаний.
Lenta.ru 03:41
Шоу-бизнес
У Александра Овечкина родился второй сын
В звездной семье уже подрастает сын Сергей. Он появился на свет 18 августа 2018 года.
BFM.ru 05:20
Общество
Аэропорт Внуково начал выход из режима ограничений
Московский аэропорт Внуково приступил к поэтапному выходу из режима введенных из-за коронавируса COVID-19 ограничений.
Коммерсантъ 05:42
Армия и оружие
США показали видео перехвата своего самолета российскими Су-35
ВМС США показали видео, на которых зафиксирован перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем.
РБК 03:43
Происшествия
В Петербурге умерла беременная женщина с коронавирусом
В Санкт-Петербурге умерла инфицированная коронавирусной инфекцией COVID-19 беременная женщина, ребёнка также не удалось спасти.
RT на русском 04:36
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии попал в больницу
Уволенный после двух скандалов бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован в Санкт-Петербурге в тяжелом состоянии, передает «Медуза».
Новый Век 05:24
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс вчера в 07:01
Политика
В США оценили возможность провести ядерные испытания
Вашингтон, 27 мая 2020, 06:38 — REGNUM Вооруженные силы США могут подготовиться к ядерным испытаниям «в течение месяцев», если будет дан приказ президента Дональда Трампа, заявил исполняющий обязанности помощника заместителя американского министра обороны по ядерным вопросам Дрю Уолтер, 26 мая сообщает портал DefenseNews.
REGNUM вчера в 23:38
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге школьницу нашли живой
Пропавшая 26 мая в Екатеринбурге школьница найдена живой.
ТАСС 05:11
Общество
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Российская газета вчера в 22:30
Общество
Москвичи могут с 27 мая пройти тест на наличие антител к коронавирусу
Все москвичи с 27 мая могут пройти бесплатный тест на наличие антител к коронавирусу.
RT на русском 04:12
Политика
Путин определил даты парада и «Бессмертного полка»
Парад Победы пройдет 24 июня, шествие — 26 июля Президент Владимир Путин определил, когда пройдут парад Победы и шествие «Бессмертного полка», перенесенные из-за пандемии коронавируса.
Орелград вчера в 08:06
Интернет
Microsoft крупно обновила Skype. Что в нем нового
Новая версия с индексом 8.6, как пишет портал Neowin – это самый крупный апдейт приложения среди выходивших за последнее время. (с января 2020 г. Microsoft выпустила в общей сложности пять новых версий Skype).
CNews 05:53
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости вчера в 03:26
Политика
Мэр Черкасс подал в суд на Зеленского
Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что глава государства назвал его бандитом, сообщил адвокат мэра Денис Цыпин.
РИА Новости 05:53
Происшествия
В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности
О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая.
РБК 04:03
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа вчера в 11:02
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Армия и оружие
В США рассказали о странностях «российских» МиГ-29 в Ливии
В мае The Drive написало, что замеченные на спутниковых снимках в Ливии истребители четвертого поколения МиГ-29 и вертолеты Ми-24 российского производства могли быть куплены ОАЭ у Белоруссии.
Lenta.ru 05:18
Общество
Для поступления в вуз понадобится электронная подпись
"Для дистанционной подачи собранного пакета документов по списку вуза необходимо наличие квалифицированной электронной подписи для физического лица", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 01:51
Политика
Грузия не намерена возвращаться к Договору по открытому небу
Тбилиси, 27 мая 2020, 12:23 — REGNUM Грузия не намерена возвращаться к участию в Договоре по открытому небу.
REGNUM 05:23
Армия и оружие
В Каспийске впервые пройдет парад в честь Дня Победы
РИА Новости 05:35
Космос
SpaceX впервые запустит астронавтов в космос
Запуск 27 мая станет первым отправлением астронавтов с космодрома Кеннеди с момента последнего полета шаттла NASA в 2011 году.
Популярная механика 25 мая в 03:08
Авто
Опубликован рейтинг современных маслкаров
32CARS.ru вчера в 16:10
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM вчера в 03:06