Кан объяснил, что считает эти уголовные дела заказными – в интересах новых владельцев крабового бизнеса в России, следует из его обращения. Имен он не называет, но считает, что следователи скрывают от председателя СК Александра Бастрыкина свои истинные цели.

с чего всё началось

В распоряжении Forbes оказалось письмо, которое предприниматель Олег Кан (СМИ называют его «крабовым королем») написал к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.

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