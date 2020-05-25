Общество
КоммерсантъForbes рассказал о письме «крабового короля» Кана Бастрыкину
В распоряжении Forbes оказалось письмо, которое предприниматель Олег Кан (СМИ называют его «крабовым королем») написал к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.
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с чего всё началось
Кан объяснил, что считает эти уголовные дела заказными – в интересах новых владельцев крабового бизнеса в России, следует из его обращения. Имен он не называет, но считает, что следователи скрывают от председателя СК Александра Бастрыкина свои истинные цели.Ведомости25 мая в 17:28
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Футбол
Второй игрок «Рубина» заразился коронавирусом
Тест защитника казанского "Рубина" Николая Полякова на коронавирус показал положительный результат, сообщается на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 04:05
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
Происшествия
В Екатеринбурге пропала школьница
Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
Футбол
Артем Дзюба рассказал о чипировании из-за коронавируса
Форвард петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал информацию о возможном чипировании во время пандемии коронавируса.
Петербургский дневник вчера в 11:00
Общество
COVID-19 подтолкнул власти Греции к легализации сотен домов терпимости
COVID-19 подтолкнул власти Греции к легализации сотен домов терпимости В Греции решили пойти по пути Голландии.
Экспресс газета 04:30
Политика
Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту
Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
Общество
В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса
Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:36
Культура
Новый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год
Кабельный канал FX перенёс премьеру сериала «Американская история ужасов» на 2021 год. Десятый сезон шоу должен был выйти в октябре.
News.ru 03:33
Общество
В России призвали воздержаться от поездок за границу
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 25 мая в 07:09
Хоккей
НХЛ объявила о плане доигровки сезона
Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие
США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию
Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
Финансы
Россияне массово забрали валюту из банков
Россияне в апреле 2020 года четвертый месяц подряд продолжили массово выводить валюту с банковских депозитов.
Lenta.ru 01:58
Наука
Выявлена причина осложнений от коронавируса
Британские ученые совместно с коллегами из США нашли ген, влияющий на высокий риск заражения COVID-19 и тяжелую форму коронавируса.
Live24 02:27
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:29
Здоровье
Коэффициент распространения коронавируса в Самарской области повысился
Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции.
ГТРК Самара 03:58
Общество
В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей
Число новых заболевших не превышает 9 тыс. человек четвертый день подряд.
РБК 04:07
Армия и оружие
Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео
Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала рождение своей дочери Тильды в новом клипе
Светлана Лобода выпустила в свет новый видеоклип "Мой".
ИА InterMedia вчера в 09:05
Происшествия
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
Армия и оружие
Обнародованы уникальные данные о советских и иностранных танках
Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) предоставило музею «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») уникальную историческую документацию о советских и иностранных танках, сообщает пресс-служба концерна.
Live24 04:30
Наука
Ученые из США изучили «притяжение противоположностей» в отношениях
Исследователи из США изучили «притяжение противоположностей» в отношениях.
Evo-rus.com 04:04
Происшествия
В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности
О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая.
РБК 04:03
Общество
Попова рассказала, как долго продлится масочный режим в России
Как отметил глава региона, люди с большой вероятностью могут подхватить вирус в общественных местах, поэтому в режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, приморцам придётся жить ещё долго.
Восток-Медиа 25 мая в 11:14
Происшествия
Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео
Момент падения вертолета Ми-8 ВКС России на Чукотке запечатлели камеры видеонаблюдения.
Российская газета вчера в 03:39
Космос
Корабль Crew Dragon прошёл проверку перед полётом к МКС
REGNUM вчера в 02:31
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
Политика
Познер предупредил США о гражданской войне
Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47