Общество

КоммерсантъКоммерсантъForbes рассказал о письме «крабового короля» Кана Бастрыкину

В распоряжении Forbes оказалось письмо, которое предприниматель Олег Кан (СМИ называют его «крабовым королем») написал к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину.
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с чего всё началось

«Собчак могла бы объяснять, что крабовый бизнес – законопослушный»

Кан объяснил, что считает эти уголовные дела заказными – в интересах новых владельцев крабового бизнеса в России, следует из его обращения. Имен он не называет, но считает, что следователи скрывают от председателя СК Александра Бастрыкина свои истинные цели.
Ведомости25 мая в 17:28

Подробнее о событии

Forbes узнал детали письма «крабового короля» Бастрыкину

РБК01:16

«Крабовый король» написал Бастрыкину, уповая на популярность Собчак. В контексте его бед прозвучала фамилия зятя Тимченко

Фонтанка.Рувчера в 04:12

«Крабовый король» Кан рассказал, для чего предложил сделку Собчак

URA.Ruвчера в 07:31

Олег Кан рассказал о подоплеке уголовного дела, Ксении Собчак и конфликте с Глебом Франком

Znak.comвчера в 05:50

«Все очень подло, но грамотно организовано»: о чем «крабовый король» Олег Кан написал главе СК

Forbesвчера в 16:04

Олег Кан: «Последние 10 лет крабовый бизнес — белый и пушистый»

Восток-Медиавчера в 01:27

«Собчак могла бы объяснять, что крабовый бизнес – законопослушный»

Ведомости25 мая в 17:28
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Футбол

Второй игрок «Рубина» заразился коронавирусом

Тест защитника казанского "Рубина" Николая Полякова на коронавирус показал положительный результат, сообщается на официальном сайте клуба.
Газета.Ru 04:05
Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:13
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Происшествия

В Екатеринбурге пропала школьница

Двенадцатилетняя девочка пропала в Екатеринбурге, полиция начала поиски, сообщает во вторник пресс-группа городского УМВД.
РИА Новости 03:08
18
Политика

Путин бросил ручку на стол во время совещания

Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости вчера в 20:15
5,4K
Футбол

Артем Дзюба рассказал о чипировании из-за коронавируса

Форвард петербургского клуба «Зенит» Артем Дзюба прокомментировал информацию о возможном чипировании во время пандемии коронавируса.
Петербургский дневник вчера в 11:00
Общество

COVID-19 подтолкнул власти Греции к легализации сотен домов терпимости

COVID-19 подтолкнул власти Греции к легализации сотен домов терпимости В Греции решили пойти по пути Голландии.
Экспресс газета 04:30
Политика

Верховный суд вернул иск экс-главы Чувашии Игнатьева к президенту

Верховный суд вернул исковое заявление бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву к президенту России в части требований прав на дополнительные социальные гарантии.
Газета.Ru 03:09
2,9K
Общество

В России за сутки выявлено 8338 новых случаев коронавируса

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 в России за сутки выросло на 8338, до 370 680, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
RT на русском 03:36
Культура

Новый сезон «Американской истории ужасов» перенесли на 2021 год

Кабельный канал FX перенёс премьеру сериала «Американская история ужасов» на 2021 год. Десятый сезон шоу должен был выйти в октябре.
News.ru 03:33
Общество

В России призвали воздержаться от поездок за границу

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян временно воздержаться от поездок за границу. Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 25 мая в 07:09
3,1K
Хоккей

НХЛ объявила о плане доигровки сезона

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат доигран не будет, а матчи стартуют сразу со стадии плей-офф.
Газета.Ru 03:13
Армия и оружие

США обвинили РФ в переброске авиации в Ливию

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Андрей Красов заявил, что информация о переброске российской боевой авиации в Ливию не соответствует действительности, сообщает Интерфакс .
ИжевскИнфо.РУ 02:04
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Киберспорт

Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне

NewInform 04:14
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Финансы

Россияне массово забрали валюту из банков

Россияне в апреле 2020 года четвертый месяц подряд продолжили массово выводить валюту с банковских депозитов.
Lenta.ru 01:58
443
Наука

Выявлена причина осложнений от коронавируса

Британские ученые совместно с коллегами из США нашли ген, влияющий на высокий риск заражения COVID-19 и тяжелую форму коронавируса.
Live24 02:27
6
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ вчера в 08:01
5,5K
Общество

В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, сообщает правительство региона.
РИА Новости 04:29
Здоровье

Коэффициент распространения коронавируса в Самарской области повысился

Ковидные больные стали заражать большее число людей. Об этом свидетельствует рост в регионе коэффициента распространения инфекции.
ГТРК Самара 03:58
32
Общество

В России COVID-19 заболело минимальное с 1 мая число людей

Число новых заболевших не превышает 9 тыс. человек четвертый день подряд.
РБК 04:07
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 02:33
337
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала рождение своей дочери Тильды в новом клипе

Светлана Лобода выпустила в свет новый видеоклип "Мой".
ИА InterMedia вчера в 09:05
Происшествия

Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую

Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru вчера в 07:22
Армия и оружие

Обнародованы уникальные данные о советских и иностранных танках

Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) предоставило музею «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») уникальную историческую документацию о советских и иностранных танках, сообщает пресс-служба концерна.
Live24 04:30
1
Наука

Ученые из США изучили «притяжение противоположностей» в отношениях

Исследователи из США изучили «притяжение противоположностей» в отношениях.
Evo-rus.com 04:04
5
Происшествия

В мэрии Оренбурга прошли обыски по делу о халатности

О возбуждении уголовного дела о халатности региональное управление СК сообщило накануне, 26 мая.
РБК 04:03
10
Общество

Попова рассказала, как долго продлится масочный режим в России

Как отметил глава региона, люди с большой вероятностью могут подхватить вирус в общественных местах, поэтому в режиме, который подразумевает ношение масок и перчаток, приморцам придётся жить ещё долго.
Восток-Медиа 25 мая в 11:14
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Происшествия

Падение вертолета Ми-8 на Чукотке попало на видео

Момент падения вертолета Ми-8 ВКС России на Чукотке запечатлели камеры видеонаблюдения.
Российская газета вчера в 03:39
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Космос

Корабль Crew Dragon прошёл проверку перед полётом к МКС

REGNUM вчера в 02:31
10
Здоровье

Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России вчера в 08:28
1,8K
Политика

Познер предупредил США о гражданской войне

Телеведущий Владимир Познер в ток-шоу "Просто о сложном" в "Яндекс-эфире" в беседе с ведущей Софико Шеварднадзе рассказал, что обеспокоен политической обстановкой в США.
Газета.Ru вчера в 06:47
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