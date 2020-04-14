Экономика

РБКРБКForbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Как сообщил РБК президент «Опоры России» Александр Калинин, о новом пакете антикризисных мер правительство может объявить в среду, 15 апреля. По его информации, 14 апреля меры поддержки бизнеса обсуждались на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Читать в источнике
Комментировать451

Подробнее о событии

Forbes: Спасение экономики в условиях кризиса из-за коронавируса обойдется российскому бюджету в 520 миллиардов рублей

Эхо Москвывчера в 20:08

Forbes: новые антикризисные меры обойдутся в 1 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 16:14

Второй пакет для Путина: на что правительство потратит 1 трлн рублей

Forbesвчера в 12:35

Forbes узнал подробности о втором пакете антикризисных мер на 1 трлн рублей

Ведомостивчера в 14:42

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

РБКвчера в 13:45

Новые меры поддержки экономики обойдутся бюджету РФ в полтриллиона рублей

Интерфаксвчера в 13:38

Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей

РИА Новостивчера в 16:07
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 05:14, Ашберн
Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
410
Общество

Коронавирус выявлен в 19 районах и округах Нижегородской области

Напомним, 14 апреля власти объявили о 68 новых случаях заболевания COVID-19 в регионе.
АПН - Нижний Новгород вчера в 06:48
36
Происшествия

В Пензенской области скончалась 50-летняя женщина с коронавирусом

50-летняя женщина находилась в реанимации около двух недель на ИВЛ (искусственной вентиляции легких), но, несмотря на усилия медперсонала, боровшихся за ее жизнь, скончалась.
REGNUM 04:05
2
Киберспорт

Первое DLC для Remnant: From the Ashes выйдет в конце апреля

CyberSport.ru 04:34
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
4,6K
Общество

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

За последние сутки новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 51 российском регионе.
RT на русском вчера в 03:38
387
Экономика

В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
2,3K
Финансы

Что ожидает российский рубль после снятия ограничений

Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели 02:43
3
Общество

В Москве изолировали более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама

Более 850 нелегалов из Китая и Вьетнама изолировали в гостиницах Москвы, у троих нашли симптомы ОРВИ и отправили в больницу, говорится в сообщении на сайте столичного Роспотребнадзора.
РИА Новости 04:20
Общество

Врач предостерег от использования самодельных антисептиков

Врач-фармаколог Игорь Федоров сообщил о том, что использование самодельных антисептиков может быть смертельно опасно По его словам, неправильно сделанный антисептик на спирту не может убить коронавирусную инфекцию.
Вестник Кавказа 02:21
152
Экономика

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

Банк «Дом.РФ» не намерен повышать требования к заемщикам и, наоборот, снизил минимальный порог первоначального взноса по ипотеке, сообщил директор ипотечного бизнеса кредитной организации Игорь Ларин.
РБК 00:00
119
Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
233
Общество

Спецрейс из США с россиянами на борту вылетел в Россию

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, вылетели из Нью-Йорка в Россию возвратным рейсом "Аэрофлота", передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:43
74
Общество

Ан-225 Мрия доставил в Варшаву 9 тонн защитных масок

ToDay News Ufa вчера в 15:44
81
Общество

Глава Ставрополя предложил всем недовольным покинуть страну

В ответ на критику государства и ограниченного режима Андрей Джатдоев посоветовал своим подписчикам в Instagram, переехать за границу.
ФедералПресс 03:35
10
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости вчера в 14:36
4K
Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
12
Происшествия

На Чукотке еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус

В Чукотском автономном округе еще у одного человека предварительно обнаружен коронавирус, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 12 апреля в 22:14
8
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии

Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
87
Общество

Власти рассказали о штрафах за нарушение новых ограничений в Кузбассе

14 апреля губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв подписал распоряжение о новых ограничительных мерах в регионе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова вчера в 22:47
112
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
2,8K
Общество

В Москве зафиксированы новые случаи заболевания коронавирусом

За последние сутки в столице подтверждено 1355 случаев заражения коронавирусом.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 13 апреля в 05:10
Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
379
Общество

В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом

Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
11
Происшествия

В Липецке осудили семерых нарушителей режима самоизоляции

Суд в Липецке вынес предупреждения семи нарушителям режима самоизоляции, введенного по случаю борьбы с коронавирусом, сообщает в среду управление судебного департамента региона.
РИА Новости 03:16
2
Происшествия

В Калуге умер житель Подмосковья с коронавирусом

Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Калужской области, это житель Подмосковья, оказавшийся в больнице после того, как ему стало плохо на улице, сообщил врио губернатора региона Владислав Шапша в своих аккаунтах в соцсетях.
РИА Новости 04:42
1
Общество

Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
1,2K
Транспорт

Первые протоколы начали выписывать в столице за езду без спецпропусков

В столице оформили первые протоколы за отсутствие спецпропусков для передвижения по городу.
Москва 24 04:12
6
Футбол

«Надеюсь, Каррера рано или поздно вернется в «Спартак». Кафельников — о коронавирусе, пропускном режиме в Москве и футболе

Да «Спартак», вроде, не особо и зарабатывает.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Политика

Лавров заявил о недопустимости компенсаций от Китая из-за коронавируса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал недопустимым предъявление претензий Китаю из-за коронавируса.
Страна Советов on-line 04:30
92
Как работают Яндекс.Новости?
Главное