Экономика
Право.руForbes рассказал о втором пакете антикризисных мер на 1 трлн рублей
Путин призвал бизнес не списывать все проблемы на коронавирус Как сообщает издание со ссылкой на источники, на реализацию плана правительство может выделить почти 520 млрд руб. из бюджета, ещё 430 млрд руб. пойдут на госгарантии.
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с чего всё началось
Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.Forbesвчера в 12:35
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Наука
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Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry.
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Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
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Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
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Рубль на открытии торгов снижается к доллару и евро
Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE на 9:44 составляла $29,4 за баррель (–0,68%).
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Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
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В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
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Здоровье
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Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
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В Челябинской области за сутки выявили коронавирус еще у пятерых человек. Таким образом, количество заболевших увеличилось до 55.
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Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
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Число бессимптомных случаев коронавируса в России выросло до 30%
В России продолжает расти число заражённых коронавирусом, у которых болезнь протекает бессимптомно.
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Еще 11 человек с коронавирусом умерли в Москве
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Большое интервью Сердара Таски. Про «Спартак», Карреру и Федуна
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