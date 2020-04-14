Новый антикризисный план правительства может быть представлен публично уже в четверг, рассказали Forbes три источника, участвовавших в его подготовке. На его реализацию правительство может выделить почти 520 млрд рублей из бюджета, плюс отдельно 430 млрд рублей пойдет на госгарантии.

с чего всё началось

Путин призвал бизнес не списывать все проблемы на коронавирус Как сообщает издание со ссылкой на источники, на реализацию плана правительство может выделить почти 520 млрд руб. из бюджета, ещё 430 млрд руб. пойдут на госгарантии.

Forbes рассказал о втором пакете антикризисных мер на 1 трлн рублей

Наука В Канаде подтвердили эффективность блокирующего коронавирус лекарства Оттава, 15 апреля 2020, 04:39 — REGNUM Вирусологи из Канады подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом, говорится в публикации журнала Journal of Biological Chemistry. 89

Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 258

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 472

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 2,3K

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 255

Общество В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов. 2

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4K

Здоровье На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.

Шоу-бизнес Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку. 82

Общество Число заразившихся коронавирусом в России превысило 20 тысяч человек Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва За последние сутки в России зарегистрировано 2774 новых случая коронавирусной инфекции нового типа в 51 регионе.