Армия и оружие
Политическая ЭкспертизаForbes рассказал об уязвимости американской системы ПРО
Вашингтон продолжает экономить на развитии системы противоракетной обороны, вкладывая при этом огромные средства в войну в Афганистане. Об этом написал обозреватель Forbes Лорен Томпсон.
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Вашингтон потратил уже триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжает экономить на защите США от ракетных атак, пишет обозреватель Forbes Лорен Томпсон.Известия00:29
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Обозреватель Forbes нашел существенный изъян в противоракетной обороне США
Народные новостивчера в 18:29
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