с чего всё началось

Вашингтон продолжает экономить на развитии системы противоракетной обороны, вкладывая при этом огромные средства в войну в Афганистане. Об этом написал обозреватель Forbes Лорен Томпсон.

Forbes рассказал об уязвимости американской системы ПРО

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