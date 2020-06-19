Общество
REGNUMForbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
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Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings 15:32
Здоровье
Онколог назвал симптом, требующий срочного обращения к врачу
Академик РАН и главный онколог Минздрава России Андрей Каприн дал рекомендации по профилактике рака кожи при загаре, отметив, что образования на коже злокачественного характера занимают второе место по количеству случаев (среди других видов онкологии).
Российская газета 01:48
Футбол
Президент «Ростова» похвалил своих футболистов за матч против «Сочи»
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц похвалил своих футболистов за матч против "Сочи", передает пресс-служба клуба.
Газета.Ru 16:19
Политика
Путин поговорил с Лукашенко по телефону
RuNews24.ru 07:03
Общество
Тульская медсестра в бикини стала лицом спортивного бренда
Тульская медсестра Надежда Жукова, привлекшая внимание СМИ появлением на работе в прозрачном защитном костюме и спортивном белье, стала лицом бренда спортивной одежды Zasport.
РИА Новости 08:51
Общество
В Москве умерли за сутки 34 человека с коронавирусом
В Москве умерли еще 34 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает столичный оперштаб.
Ведомости 16:32
Хоккей
У форварда «Торонто» Мэттьюса выявили коронавирус
Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс заболел коронавирусом, сообщает Toronto Sun.
Sports.ru 16:05
Политика
Лидеры ЕС договорились продлить антироссийские санкции
Лидеры стран ЕС договорились о продлении экономических санкций против России.
Известия 08:39
Общество
В руинах польского замка найден клад времен Второй мировой войны
Клад серебряных изделий в развалинах замка в городе Новы-Сонч нашли представители историко-исследовательской ассоциации, 15 июня сообщает издание miastons.pl.
ИА Красная Весна 01:45
Экономика
РЖД продали «Вагонную ремонтную компанию-2» почти за 11 млрд рублей
«Вагонная ремонтная компания-2» (ВРК-2) была продана «Российскими железными дорогами» (РЖД) за 10,7 млрд рублей, сообщает 19 июня ТАСС.
ИА Красная Весна 16:34
Политика
Президент Азербайджана отказался приезжать в Россию на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на парад в честь 75-летия Победы, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 07:28
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google
Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
РБК вчера в 08:09
Политика
Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
Кино
Новая комедия от «Квартета И» выйдет осенью
Комедийный фильм «Разговорник» от театра «Квартет И» выйдет осенью 2020 года. Режиссёром выступил Сергей Сенцов.
News.ru 12:10
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
Власти Дижона не смогли навести порядок в городе и не отреагировали на избиение подростка — выходца из Чечни, что привело к беспорядкам, заявил глава республики Рамзан Кадыров.
РИА Новости 14:39
Наука
В Японии научились опылять растения с помощью мыльных пузырей
Инженерам из Японии Си Янгу и Эйджиро Мияко удалось разработать технологию, благодаря которой растения опыляются мыльными пузырями.
Evo-rus.com 04:41
Политика
Песков оценил возможность Польши создать угрозу для России
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал в эфире Первого канала, в каком случае Польша может создать ситуацию, угрожающую России.
RT на русском 15:09
Автоспорт
Франц Тост: Квят часто был быстрее Риккардо
F1news.ru 04:38
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" Михаила Ефремова.
РИА Новости 14:01
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru 08:57
Общество
В России заработал онлайн-сервис для подачи документов в вузы
В России запустили сервис для абитуриентов на госуслугах «Поступление в вуз онлайн», на котором можно подать документы в 54 российских университета до получения результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
RT на русском 16:09
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 16:38
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Общество
Собянин призвал сохранить удаленку на «месяц–другой»
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей сохранять удаленный режим работы. По его мнению, еще есть риски заражения коронавирусом.
Коммерсантъ 16:07
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Политика
В России появились орден Пирогова и медаль Луки Крымского
В России появились новые награды - Орден Пирогова и медаль Луки Крымского. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Вести.Ru 08:15
Космос
В России хотят создать частную сверхлёгкую ракету
Секрет фирмы вчера в 08:19
Шоу-бизнес
Дольф Лундгрен женится во второй раз
Американский актер Дольф Лундгрен женится во второй раз.
Культуромания вчера в 15:03
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
В пермском банном комплексе погибла шестилетняя девочка
В Перми произошел трагический инцидент — в банном комплексе погибла шестилетняя девочка.
Вести.Ru 15:42