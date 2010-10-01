Общество
REGNUMForbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
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Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском вчера в 01:47
Общество
Американская компания откажется от «уничижительного» термина эскимо
Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
РИА Новости вчера в 23:29
Наука
Установлено необходимое для колонизации Марса количество людей
ToDay News Ufa вчера в 15:10
Футбол
Голкипер «Ростова» установил рекорд РПЛ
Газета.Ru вчера в 16:49
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Политика
Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию
Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
Общество
На космодроме Куру ликвидируют последствия утечки топлива из «Фрегата»
Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру.
РИА Новости вчера в 20:04
Происшествия
Адвокат Ефремова пообещал «жестко» поговорить с актером
Известия вчера в 23:33
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Политика
ЕС продлит на полгода экономические санкции против России
В четверг, 18 июня, совет стран Евросоюза принял окончательное решение продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июня 2021 года.
Газета.Ru вчера в 08:43
Авто
В Сети показали обновленный Bentley Bentayga
Тестовые прототипы модели уже попадались фотошпионам в прошлом месяце. Если эти фотографии настоящие, ясно, что это очень легкий рестайлинг.
SpeedMe 17 июня в 23:02
Политика
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Обновлено в 22:56 Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев скончался в больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом.
BFM.ru 18 июня в 15:36
Транспорт
Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено
Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
Общественное телевидение России вчера в 13:18
Политика
США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями
Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
Известия вчера в 22:48
Авто
Triumph представил свой первый электрический велосипед
Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
ITZine.ru вчера в 03:38
Футбол
Глушаков признан лучшим игроком первого матча после возобновления РПЛ
Metaratings вчера в 13:32
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru 18 июня в 12:44
Политика
Германия вызвала российского посла из-за убийства в Берлине
Посла России в Германии вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ по поводу убийства гражданина Грузии в центральном районе Берлина.
Невские Новости 18 июня в 08:12
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
Наука
Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
Экономика сегодня вчера в 10:21
Политика
Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию
Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
Футбол
ЦСКА заявил Тикнизяна на концовку сезона
ЦСКА внес в заявку на оставшуюся часть сезона-2019/20 своего воспитанника Наира Тикнизяна, сообщает сайт клуба.
Спорт-Экспресс вчера в 05:54
Единоборства
Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
Metaratings вчера в 15:32
Армия и оружие
Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем
На следующий день над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских ракетоносцев Ту-95 МС.
Известия вчера в 09:10
Общество
В Оренбуржье открываются летние кафе
Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
REGNUM вчера в 12:26
Общество
Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня
Известия вчера в 16:59
Происшествия
В Кузбассе умер восьмой пациент с COVID-19
Восьмой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки инфекция выявлена еще у 59 жителей, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 00:25
Политика
Володин рассказал о будущем России после Путина
Володин объяснил, что будущее России произойдет «по лекалам, которые он (Путин — прим.ред.) заложил».
Компания 18 июня в 10:29
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Происшествия
В Новосибирске загорелось офисно-торговое здание
Офисно-торговое здание загорелось на площади порядка 200 квадратных метров в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости вчера в 11:17