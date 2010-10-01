Общество

REGNUMREGNUMForbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?

Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
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Ранее на фоне протестов движения Black Lives Matter компания Quaker Oats, которой владеет PepsiCo, заявила о своем решении изменить название и внешний вид бренда смеси для выпекания блинов и кленового сиропа "Тетя Джемайма".
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Установлено необходимое для колонизации Марса количество людей

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Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
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Ранее в "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что 21 мая французские специалисты зафиксировали периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (токсичный азотный тетраоксид) в месте хранения "Фрегата" в Куру.
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Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
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Политика

ЕС продлит на полгода экономические санкции против России

В четверг, 18 июня, совет стран Евросоюза принял окончательное решение продлить санкции против России в связи с присоединением Крыма и Севастополя до 23 июня 2021 года.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

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BFM.ru 18 июня в 15:36
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Общественное телевидение России вчера в 13:18
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Политика

США пригласили КНР на переговоры по контролю над вооружениями

Отмечается, что США направили открытое приглашение КНР присоединиться к предстоящим переговорам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова и спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли в Австрии, которые пройдут 22–23 июня.
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Авто

Triumph представил свой первый электрический велосипед

Сегодня компания представила свой первый электровелосипед под названием Trekker GT.
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Посла России в Германии вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ по поводу убийства гражданина Грузии в центральном районе Берлина.
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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян

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Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию

Президент готовит обращение к россиянам по поводу поправок в конституцию. Об этом «Интерфаксу» рассказали два информированных источника.
BFM.ru 17 июня в 23:44
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Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов

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Российские истребители сопроводили самолеты ВВС США над Охотским морем

На следующий день над нейтральными водами Чукотского, Берингова, Охотского морей и северной части Тихого океана США подняли истребители F-22 для сопровождения четырех российских ракетоносцев Ту-95 МС.
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В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
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The Last of Us Part II
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Находящаяся в разработке компьютерная игра в жанре приключенческого боевика с элементами survival horror и стелс-экшена от третьего лица, разрабатываемая компанией Naughty Dog под издательством Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для игровой приставки PlayStation 4. Представляет собой вторую часть серии и является прямым сюжетным продолжением игры The Last of Us. На данный момент, игра находится в активной стадии разработки, была анонсирована 3 декабря 2016 года на пресс-конференции PlayStation Experience, на которой был показан первый трейлер с героями оригинальной части - Элли и Джоэлом. Первоначально выход игры был намечен на 21 февраля, но позднее был перенесён на 29 мая 2020 года...
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