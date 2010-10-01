Общество
REGNUMForbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
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с чего всё началось
В очередной раз между критиками и «обычными игроками» оказалась огромная пропасть: от журналистов The Last of Us: Part II получила 95 баллов, тогда как посетители Metacritic начали массово бомбить рейтинг новинки.Игромания.ру11:48
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Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам, в котором будет говорить о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
Деловое.ТВ вчера в 02:27
Футбол
«Сочи» разгромил юниоров «Ростова» в матче РПЛ
В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) "Сочи" на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 10:1.
Коммерсантъ 14:59
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Запрет на работу турбаз в Республике Алтай продлили до 2 июля
Изменения касаются продления запрета на работу туристических объектов до 2 июля включительно.
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Происшествия
Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине
Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей.
Известия вчера в 21:26
Авто
Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена»
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 06:05
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Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
Кино
The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4
Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.
Cyber.sports.ru вчера в 08:01
Политика
Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома
Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона.
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Авто
Lada Vesta лишилась одной комплектации
«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
Автоновости дня 04:35
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Армия и оружие
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Новый шлем для пилота Су-57 обеспечит ему серьезные преимущества в бою.
Дни24 05:30
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах
Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.
РБК 21:34
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн
В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.
Телеканал RTVI 19:24
Игры
Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября
Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября.
Российская газета вчера в 12:58
Наука
Обнаружили в Индийском океане зарождающийся континент
Международная команда геологов обнаружила новый континент, который зарождается в Индийском океане.
МедиаПоток 10:02
Политика
Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 13:55
Политика
Болтон рассказал о боязни главы минфина США подорвать доллар санкциями
По словам Болтона, основной угрозой Мнучин считает ослабление доллара как мировой резервной валюты, так как ограничения на его использование вынуждают Россию, Китай и другие страны, находящиеся под американскими санкциями, проводить транзакции в евро, с помощью системы взаимозачетов и других методов.
Известия 19:14
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
Общество
Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей.
РИАМО 04:59
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 13:41
Здоровье
Доктор Мясников назвал способ пережить вторую волну коронавируса
Доктор Александр Мясников в прямом эфире на видеохостинге YouTube назвал способ пережить вторую волну коронавируса.
ГлобалМСК.ру 16 июня в 17:23
Экономика
Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы
Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском 12:03
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19.
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Политика
Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
Известия 15:06
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Волков оказался легче Блэйдса на 6 килограммов
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Бастрыкин поручил провести проверку по делу об убийстве в Петербурге
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что фирма, где работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек.
РБК 20:18
Армия и оружие
Под Мурманском завершают работы по восстановлению железной дороги
РИА Новости вчера в 02:23
Общество
Генпрокуратура назвала самые коррупционные регионы в России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения на 100 тысяч населения, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости 17 июня в 20:19