с чего всё началось

Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.

Политика Путин готовит обращение к россиянам по поправкам в конституцию Президент РФ Владимир Путин готовит новое обращение к гражданам, в котором будет говорить о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию. 3,6K

Происшествия Медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников на Сахалине Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалина на глазах у соседей. 88

Авто Стартовали продажи китайской копии «Гелендвагена» Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну. 30

Политика Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая. 31

Кино The Last of Us 2 – самая красивая игра поколения. Доказываем скриншотами с обычной PS4 Поскольку текущее поколение подходит к концу, можно смело оглянуться назад и признать, что TLOU 2 – самое красивое, что выходило за последние 7 лет.

Политика Четвертый за год советник Трампа по России ушел из Белого дома Пик стал директором по России СНБ в ноябре 2019 года, сменив Тима Моррисона.

Авто Lada Vesta лишилась одной комплектации «АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей. 33

Политика США отказали китайским авиакомпаниям в дополнительных рейсах Министерство транспорта США отклонило запрос китайских авиакомпаний на предоставление им дополнительных рейсов между двумя странами, говорится в сообщении ведомства.

Общество Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн В Бразилии больше 1 млн человек заразились коронавирусом. Об этом 20 июня сообщает Reuters со ссылкой на Минздрав страны.

Игры Релиз Cyberpunk 2077 перенесли на 19 ноября Стоит отметить, что это уже не первый перенос Cyberpunk 2077: изначально релиз планировался 16 апреля, но потом его перенесли на 17 сентября. 74

Политика Президент Туркмении не приедет на парад Победы Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана. 201

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Футбол Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.

Общество Российские пенсионеры получат доплаты к пенсии с 1 августа Несколько категорий российских пенсионеров с 1 августа получат доплаты к пенсии, гражданам не нужно будет подавать никаких заявлений, перерасчет проведут автоматически, сообщает Федеральное агентство новостей. 112

Происшествия В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19. 365

Религия Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия. 843

Здоровье Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом Канадские ученые обнаружили, что при заражении коронавирусом может развиваться необычное покраснение глаз как один из симптомов COVID-19. 98

Политика Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту. 676

Происшествия Бастрыкин поручил провести проверку по делу об убийстве в Петербурге Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о том, что фирма, где работал задержанный за убийство студента в Санкт-Петербурге, занималась мошенничеством с оформлением санитарных книжек. 5