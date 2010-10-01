с чего всё началось

Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.

Политика Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня. 232

Политика Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту. 623

Общество Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости". 188

Здоровье Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья. 6

Политика США отказали китайским авиакомпаниям в полетах Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.

Политика В США рассказали о новом соглашении по вооружениям Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.

Экономика Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. 21

Гаджеты Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на телефон Директор департамента развития бизнес-рынка «Кселл» Петр Дзюба объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смарфон.

Политика В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2» Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ». 379

Здоровье Названы пять симптомов рака кишечника Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле. 34

Футбол Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити» В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.

Происшествия Заслуженный спасатель России рассказал, как уберечься от удара молнии Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Дмитрий Коринный рассказал, как уберечься от удара молнии.

Футбол Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге на один год.

Происшествия Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. 13

Футбол Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.