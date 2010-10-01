Общество
REGNUMForbes: рейтинг The Last of Us 2 «топят» на Metacritic из-за ЛГБТ-тематики?
Журналист сделал три предположения по поводу того, почему геймеры «топят» рейтинг новой игры студии Naughty Dog на Metacritic и первое касается того факта, что в игре присутствует гомосексуальная тематика: широко представлены ЛГБТ-персонажи, трансгендеры и т.п.
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с чего всё началось
В очередной раз между критиками и «обычными игроками» оказалась огромная пропасть: от журналистов The Last of Us: Part II получила 95 баллов, тогда как посетители Metacritic начали массово бомбить рейтинг новинки.Игромания.ру11:48
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Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз
Договор о взаимном признании виз был подписан в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Минск в пятницу, 19 июня.
Lenta.ru 10:34
Происшествия
В деле о ДТП с участием Ефремова появились новые потерпевшие
В деле о ДТП с участием актера Михаила Ефремова появились новые потерпевшие.
Lenta.ru 10:50
Политика
Песков назвал возможную угрозу со стороны Польши
В декабре 2019 года начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что сценарии учений НАТО указывают на подготовку к крупному военному конфликту.
Известия 15:06
Общество
Судимый актер Долинский заявил, что Ефремов не выживет в заключении
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился в эфире федерального телевидения к родственникам погибшего в ДТП Сергея Захарова с просьбой "не убивать" актера Михаила Ефремова, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 17:48
Здоровье
Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
Телеканал 360° вчера в 05:55
Политика
США отказали китайским авиакомпаниям в полетах
Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями, говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.
РИА Новости 19:37
Гаджеты
Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS
По мнению известного информатора Джона Проссера, на форуме этого года компания может заявить, что отказывается от использования бренда iPhone в пользу Apple iPhone.
Evo-rus.com 02:04
Политика
В США рассказали о новом соглашении по вооружениям
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что все ядерные арсеналы России и Китая необходимо включить в новое соглашение по контролю над вооружениями.
RT на русском 19:07
Экономика
Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое
Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 02:38
Гаджеты
Эксперт объяснил, почему необязательно ставить антивирус на телефон
Директор департамента развития бизнес-рынка «Кселл» Петр Дзюба объяснил, почему необязательно ставить антивирус на смарфон.
Невские Новости 19:48
Политика
В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»
Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
RT на русском 12:14
Общество
Девяностый этаж башни в «Москва-Сити» продали за 1 млрд рублей
Коммерсантъ 19:59
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
Футбол
Сане отказался продлевать контракт с «Манчестер Сити»
В пятницу, 19-го июня, главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил информацию о том, что форвард "горожан" Лерой Сане отказался продлевать трудовое соглашение с клубом.
Sport.ru 11:29
Происшествия
Заслуженный спасатель России рассказал, как уберечься от удара молнии
Заслуженный спасатель России, спасатель международного класса Дмитрий Коринный рассказал, как уберечься от удара молнии.
RT на русском 10:34
Политика
Историк обнаружил, что Путин в статье о Второй мировой войне привел выдуманную цитату Гитлера
Историк, исследователь архивов Игорь Петров нашел в статье президента Владимира Путина о Второй мировой войне несуществующую цитату Адольфа Гитлера.
Медиазона 09:00
Экономика
РЖД продали «Вагонную ремонтную компанию-2» почти за 11 млрд рублей
«Вагонная ремонтная компания-2» (ВРК-2) была продана «Российскими железными дорогами» (РЖД) за 10,7 млрд рублей, сообщает 19 июня ТАСС.
ИА Красная Весна 16:34
Политика
Пашинян не приедет на парад Победы в Москву
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уведомил, что не посетит парад Победы в Москве, который состоится 24 июня.
Газета.Ru 09:49
Футбол
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен с 2021 на 2022 год
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов 2021 года в Санкт-Петербурге на один год.
Матч ТВ 17 июня в 09:49
Происшествия
Суд продлил арест солдату-срочнику, учинившему бойню в Забайкалье
Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае.
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Происшествия
Утонувший в машине мужчина ездил на Кенон с компанией на рыбалку
Установлено, что четверо мужчин с двумя детьми отдыхали и рыбачили на берегу Кенона. Машина с людьми внутри покатилась в воду.
Чита.Ру вчера в 21:57
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings 15:59
Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46
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История УАЗ Пикап началась в 2000 году, когда в рамках Московского Международного Автосалона была представлена модель УАЗ-2362 «Бизон», сделанный на базе внедорожника УАЗ-3162 «Симбир».
Тарантас Ньюс вчера в 07:36
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Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн
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