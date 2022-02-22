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Forbes: российские олигархи потеряли миллиарды долларов из-за Донбасса

Богатейшие российские бизнесмены из отечественного списка Forbes потеряли более 8 миллиардов долларов на фоне новостей из Донбасса.
ФАН
Издание утверждает, что больше всех понесли убытки крупнейший акционер "Лукойла" Вагит Алекперов и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон.
Царьград
Обвал котировок лишил бенефициара НЛМК Владимира Лисина $645 млн, совладельца «Норникеля» Владимира Потанина — $751 млн, президента «Северстали» Алексея Мордашова — $556 млн, крупнейший акционер ММК Виктор Рашников потерял $298 млн.
Forbes
Геополитическая напряженность привела к снижению стоимости ценных бумаг российских компаний.
Lenta.ru

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Forbes: российские олигархи потеряли более 8 млрд долларов из-за Донбасса
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Российские миллиардеры потеряли за день больше $8 млрд на новостях из Донбасса
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