Обвал котировок лишил бенефициара НЛМКВладимира Лисина $645 млн, совладельца «Норникеля» Владимира Потанина — $751 млн, президента «Северстали» Алексея Мордашова — $556 млн, крупнейший акционер ММК Виктор Рашников потерял $298 млн.
Конфликт на Украине используется для реализации желания США продать в ЕС дорогой и вредный для экологии сжиженный природный газ, говорится в совместном заявлении главы комитета бундестага ФРГ по климату и энергетике Клауса Эрнста и официального представителя фракции "Левые" по внешней политике Грегора Гизи.