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Forbes: руководители нефтегазовых компаний возглавили рейтинг зарплат в России

Руководители нефтегазовых компаний возглавили рейтинг высоких зарплат в России в 2021 году.
ТАСС
Третье место снова заняли телекоммуникации, где рост за год составил 46%, до 1,9 миллиона долларов.
РИА Новости
Как ранее сообщало издание, лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы.
РИА Новости
Добавляется, что лучшие результаты среди всех отраслей в 2021 году показали коммерческие банки, которые заняли четвертое место в рейтинге, где зарплата руководителей выросла в среднем на 76%, до 1,85 миллиона долларов.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Работа за миллион: где топ-менеджерам платят больше всего. Рейтинг Forbes — 2021
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