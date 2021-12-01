Как ранее сообщало издание, лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы.
Добавляется, что лучшие результаты среди всех отраслей в 2021 году показали коммерческие банки, которые заняли четвертое место в рейтинге, где зарплата руководителей выросла в среднем на 76%, до 1,85 миллиона долларов.
Ранее стало известно, что жители Великобритании обвинили Трасс в некомпетентности и выступили с резким осуждением высказывания главы МИД по поводу того, что именно Россия несет ответственность за миграционный кризис на белорусско-польской границе.
По словам Захаровой, одним из ярких проявлений непринятия минских договоренностей властями Украины является ситуация в зоне конфликта в Донбассе, где, по данным официального представителя МИД РФ, находятся порядка 125 тыс. украинских военнослужащих.