Как ранее сообщало издание, лишь один раз за всю историю рейтинга нефтяников обогнали инвестбанкиры: в 2007 году благодаря буму IPO и сделок M&A инвестиционные банки стали зарабатывать огромные деньги и платить многомиллионные бонусы.
Добавляется, что лучшие результаты среди всех отраслей в 2021 году показали коммерческие банки, которые заняли четвертое место в рейтинге, где зарплата руководителей выросла в среднем на 76%, до 1,85 миллиона долларов.
Во вторник консультативный совет Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США высказались за одобрение применения лекарственных препаратов от компаний Merck и Ridgeback Biotherapeutics.