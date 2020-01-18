Состояние Арно в настоящее время оценивается $117 млрд. Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно опередил в списке самых богатых (по мнению Forbes) основателя Amazon Джеффа Безоса. Таким образом Арно стал самым состоятельным человеком в мире, свидетельствует постоянно обновляющийся рейтинг журнала.

Forbes: самым богатым человеком в мире стал Бернар Арно

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