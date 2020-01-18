Общество

Газета.RuГазета.RuForbes: самым богатым человеком в мире стал Бернар Арно

Состояние Арно в настоящее время оценивается $117 млрд. Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно опередил в списке самых богатых (по мнению Forbes) основателя Amazon Джеффа Безоса. Таким образом Арно стал самым состоятельным человеком в мире, свидетельствует постоянно обновляющийся рейтинг журнала.
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Сериалы на миллиард. Рейтинг богатейших телепродюсеров по версии Forbes

Forbes03:40

Гендиректор LVMH стал лидером в списке самых богатых людей по версии Forbes

ТАССвчера в 05:08

В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер

РБКвчера в 06:36

В списке богатейших людей мира сменился лидер, пишет Forbes

РИА Новостивчера в 06:16

В списке богатейших людей мира снова сменился лидер

Эхо Москвывчера в 06:00

Богатейшим человеком по версии Forbes стал Бернар Арно

Коммерсантъвчера в 05:50

Forbes: В рейтинге богатейших людей мира сменился лидер

Российская газетавчера в 20:58
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Путин встретится с Эрдоганом в Берлине

Президент России Владимир Путин планирует в воскресенье встретиться со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в Берлине до начала международной встречи по Ливии.
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Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
ТАСС 05:02
Политика

Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту

Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
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Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

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Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11

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Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
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Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
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Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
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В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране

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Общество

В Москве проходит шествие памяти Маркелова и Бабуровой

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Экономика

Центробанк зафиксировал рекордный приток нерезидентов в госдолг России

В прошлом году приток нерезидентов в российские облигации федерального займа и евробонды, как подсчитал Центробанк, превысил 22 млрд долларов, сообщает РБК.
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Дочь ростовчанки Шевченко заявила о тайном видеонаблюдении за матерью

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Появились первые детали проекта итогового соглашения по Ливии

Первые появившиеся детали соглашения раскрыл «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом подготовки документа.
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Эрдоган заявил, что Турция и Россия завершили сделку по С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил на встрече с Путиным, что Россия и Турция решительно завершили сделку по С-400, несмотря на давление, об этом сообщает РИА Новости.
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Скончался гитарист группы «Ляпис Трубецкой»

Гитарист белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко скончался после продолжительной комы, в которую он впал после нападения в июне 2019 года.
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Журналист рассказал, как Спартака Гогниева принимали в ЦСКА в 2001 году

Журналист Карен Дзатцеев рассказал, как нынешнего главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева принимали в московском ЦСКА, куда он переходил в 2001 году.
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