Общество
Газета.RuForbes: самым богатым человеком в мире стал Бернар Арно
Состояние Арно в настоящее время оценивается $117 млрд. Владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно опередил в списке самых богатых (по мнению Forbes) основателя Amazon Джеффа Безоса. Таким образом Арно стал самым состоятельным человеком в мире, свидетельствует постоянно обновляющийся рейтинг журнала.
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