с чего всё началось

Санкции США против газопровода "Северный поток – 2" запоздали на год, пишет американское издание Forbes. Введение ограничительных мер против газопровода на данном этапе не может существенно помешать на сроки завершения строительства "Северного потока – 2", отмечается в статье.

Forbes: санкции США против «Северного потока – 2» опоздали на год

Культура Новогодний ТВ эфир: программа передач на Новый год 31 декабря для всех каналов В какое время начнется Новогодняя ночь на Первом, во сколько Россия 1 покажет традиционную «Иронию судьбы», какими концертами, звездными выступлениями и необычными сюрпризами порадует зрителей новогодний эфир других каналов – всё это в подробном расписании программ телепередач всех каналов на Новый год 2020.

Общество Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.

Общество Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Происшествия «Казаэронавигация» прокомментировала крушение самолёта в Алма-Ате Казахстанское госпредприятие «Казаэронавигация» заявило, что предположения представителей авиакомпании BEK AIR о том, что крушение самолёта в Алма-Ате 27 декабря могло произойти из-за спутного следа, не соответствуют действительности.

Общество В Китае жених отомстил неверной невесте прямо на свадьбе В Китае, обиженный на неверную невесту, жених решил отомстить ей прямо на их свадьбе. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на местные СМИ.

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Культура Пригожин ответил на критику концертов Пугачевой Ранее музыкальный критик Сергей Соседов в эфире телеканала НТВ рассказал, что не рад возвращению на сцену ряда исполнителей, в том числе Аллы Пугачевой, Софии Ротару, Николая Носкова, назвав их выступления "печальным зрелищем".

Космос Маск анонсировал запуск Crew Dragon с экипажем к МКС Первый запуск корабля Crew Dragon, созданного американской компанией SpaceX, к Международной космической станции (МКС) с экипажем на борту состоится не раньше весны 2020 года, заявил основатель и глава компании Илон Маск.

Здоровье Новые ФАПы в Забайкалье приняли первых пациентов В свою очередь, по данным пресс-службы правительства региона, всего в 2019 году в Забайкалье на средства государственных программ и дальневосточной субсидии было открыто 40 фельдшерско-акушерских пунктов.