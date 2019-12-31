Политика
Газета.RuForbes: санкции США против «Северного потока – 2» опоздали на год
Санкции США против газопровода "Северный поток – 2" запоздали на год, пишет американское издание Forbes. Введение ограничительных мер против газопровода на данном этапе не может существенно помешать на сроки завершения строительства "Северного потока – 2", отмечается в статье.
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с чего всё началось
Для того чтобы окончательно внедрить санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток–2", потребуется до двух месяцев, но за это время работы на объекте уже могут успеть завершиться, пишет Forbes.BaltNews.lt07:02
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