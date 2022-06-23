Газета.RuForbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоинаМайнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина, пишет Forbes.Газета.Ru«Те, у кого дорогая электроэнергия, ушли в ноль или даже майнят себе в убыток», — отметил собеседник Forbes.ForbesНа Avito якобы можно найти несколько тысяч объявлений о продаже видеокарт GeForce RTX 3060 и практически тысячу — о продаже премиальной GeForce RTX 3090.РамблерМайнеры пытаются избавиться от оборудования из-за падения курса крупнейшей по капитализации и самой популярной криптовалюты — биткоина, а также из-за выросшего курса рубля, говорит собеседник Forbes.ForbesЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuРамблерКанобуiXBT.comИгромания.руReadovka NewsCyberSport.ruForbesРБКInfinicaSnob.ruПодробнее о событииForbes: майнеры распродают свои видеокарты из-за падения биткоинаМосковский Комсомолецвчера в 15:50«Закат майнинга»: игроки крипторынка массово продают видеокарты на AvitoForbesвчера в 03:00Самое цитируемоеУ россиян появился шанс купить видеокарту после падения биткоинаСекрет фирмывчера в 07:44Майнеры криптовалют массово распродают видеокарты на «Авито»Sports.ruвчера в 09:58СМИ: майнеры в России начали массово распродавать видеокарты на AvitoГоворит Москвавчера в 09:54Forbes узнал о продажах майнерами видеокарт из-за обрушения биткоинаРБКвчера в 09:42Forbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоинаГазета.Ruвчера в 13:20Показать ещёОценить145Поделиться