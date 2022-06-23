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Forbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоина

Майнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина, пишет
 Forbes.
Газета.Ru
«Те, у кого дорогая электроэнергия, ушли в ноль или даже майнят себе в убыток», — отметил собеседник Forbes.
Forbes
На Avito якобы можно найти несколько тысяч объявлений о продаже видеокарт GeForce RTX 3060 и практически тысячу — о продаже премиальной GeForce RTX 3090.
Рамблер
Майнеры пытаются избавиться от оборудования из-за падения курса крупнейшей по капитализации и самой популярной криптовалюты — биткоина, а также из-за выросшего курса рубля, говорит собеседник Forbes.
Forbes

Подробнее о событии

Forbes: майнеры распродают свои видеокарты из-за падения биткоина
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