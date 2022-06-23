Будьте в Плюсе

Forbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоина

Майнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина, пишет
 Forbes.
Газета.Ru
По словам одного из собеседников Forbes, рынок майнинга рухнул в июне примерно в пять раз к марту–апрелю 2022 года.
Forbes
«Те, у кого дорогая электроэнергия, ушли в ноль или даже майнят себе в убыток», — отметил собеседник Forbes.
Forbes
На Avito якобы можно найти несколько тысяч объявлений о продаже видеокарт GeForce RTX 3060 и практически тысячу — о продаже премиальной GeForce RTX 3090.
Рамблер

Подробнее о событии

Forbes сообщил, что майнеры на фоне падения биткоина распродают свои видеокарты на Avito
РЕН ТВ19:27
«Закат майнинга»: игроки крипторынка массово продают видеокарты на Avito
Forbesвчера в 03:00
Самое цитируемое
Forbes: майнеры распродают свои видеокарты из-за падения биткоина
Московский Комсомолецвчера в 15:50
Майнеры криптовалют массово распродают видеокарты на «Авито»
Sports.ruвчера в 09:58
Forbes узнал о продажах майнерами видеокарт из-за обрушения биткоина
РБКвчера в 09:42
Российские майнеры начали массово распродавать видеокарты на фоне обвала криптовалют
3DNewsвчера в 09:41
Forbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоина
Газета.Ruвчера в 13:20

Интересное

Премьер Великобритании Джонсон не исключил высылку украинских беженцев в Руанду

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не исключил, что украинские беженцы в случае незаконного въезда в страну могут быть высланы в Руанду.
Известия18:48

Компания TOYOTA отзывает электрические кроссоверы BZ4X, у которых могут отвалиться колеса

Компания Toyota отзывает свой единственный серийный электрокроссовер bZ4X, поставки которого должны были начаться в середине этого года.
Автоновости днявчера в 13:05

Саммит ЕС одобрил предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов в Евросоюз

17 июня Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала предоставить статус страны — кандидата в члены ЕС Украине и Молдавии «при понимании, что будут предприняты дальнейшие шаги», в то время как Грузии была предложена «европейская перспектива».
РБКвчера в 15:23

Странные узоры на Марсе в виде паутины оказались смесью углекислого газа и льда

Странные узоры на Марсе в виде паутины оказались смесью углекислого газа и льда.
Актуальные Новости22 июня в 08:55

Собчак отругала Сергея Шнурова за клип о Невзорове и удалила пост

Собчак опубликовала в своих соцсетях пост, в котором упрекнула Шнурова в нападках на журналиста.
Yakutsk.ruвчера в 15:59

Шахназаров грубо высказался о лишении звания народной артистки Ани Лорак

Уже неоднократно выдвигались предложения о том, чтобы лишить певицу звания народной артистки. Об этом сообщает издание "Экспресс-газета".
NVL17:56

Команда Тайки Вайтити крали декорации с площадки «Хоббита» для «Реальных упырей»

Тайка Вайтити признался в эфире программы «Позднее шоу со Стивеном Кольбером», что его съёмочная команда крала оборудование и материалы с площадки «Хоббита».
Канобувчера в 15:00

Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить обороноспособность Союзного государства

Шойгу добавил, что сегодня это становится все более и более актуальным, а российская сторона готова оказывать в этом "любую поддержку белорусским друзьям".
РИА Новостивчера в 08:50

The Telegraph: Британию ждет ухудшение продовольственного кризиса после разрыва с Россией

Великобританию ждет ухудшение продовольственного кризиса после разрыва связей с Россией, а также из-за обострения ситуации на Украине.
РИА Новостивчера в 09:23

Министр юстиции Украины Малюська: Киев подал иск против России в ЕСПЧ из-за спецоперации

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека из-за специальной военной операции.
РИА Новостивчера в 14:10