Газета.RuForbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоинаМайнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина, пишет Forbes.Газета.RuПо словам одного из собеседников Forbes, рынок майнинга рухнул в июне примерно в пять раз к марту–апрелю 2022 года.Forbes«Те, у кого дорогая электроэнергия, ушли в ноль или даже майнят себе в убыток», — отметил собеседник Forbes.ForbesНа Avito якобы можно найти несколько тысяч объявлений о продаже видеокарт GeForce RTX 3060 и практически тысячу — о продаже премиальной GeForce RTX 3090.РамблерЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuiXBT.comРязань.ЛайфИгромания.руКанобуРамблерForbesReadovka NewsInfinicaCyberSport.ruРЕН ТВРБКЭкономика сегодняSnob.ruПодробнее о событииForbes сообщил, что майнеры на фоне падения биткоина распродают свои видеокарты на AvitoРЕН ТВ19:27«Закат майнинга»: игроки крипторынка массово продают видеокарты на AvitoForbesвчера в 03:00Самое цитируемоеForbes: майнеры распродают свои видеокарты из-за падения биткоинаМосковский Комсомолецвчера в 15:50Майнеры криптовалют массово распродают видеокарты на «Авито»Sports.ruвчера в 09:58Forbes узнал о продажах майнерами видеокарт из-за обрушения биткоинаРБКвчера в 09:42Российские майнеры начали массово распродавать видеокарты на фоне обвала криптовалют3DNewsвчера в 09:41Forbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоинаГазета.Ruвчера в 13:20Показать ещёОценить209Поделиться