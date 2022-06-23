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Forbes сообщил, что майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения биткоина

Майнеры стали массово продавать на Avito видеокарты для добычи криптовалюты на фоне падения курса биткоина, пишет
 Forbes.
Газета.Ru
По словам одного из собеседников Forbes, рынок майнинга рухнул в июне примерно в пять раз к марту–апрелю 2022 года.
Forbes
Майнеры пытаются избавиться от оборудования из-за падения курса крупнейшей по капитализации и самой популярной криптовалюты — биткоина, а также из-за выросшего курса рубля, говорит собеседник Forbes.
Forbes
На Avito якобы можно найти несколько тысяч объявлений о продаже видеокарт GeForce RTX 3060 и практически тысячу — о продаже премиальной GeForce RTX 3090.
Рамблер

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