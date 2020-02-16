Экономика
ТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Общество
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Общество
Из правительства Пермского края уволились чиновники Султанов и Лопаева
Из администрации губернатора Пермского края уволились чиновники Назим Султанов и Елена Лопаева, сообщает «Ъ-Прикамье».
Общество
Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»
Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
Политика
На Украине закроют пропускной пункт в Донбасс
Контрольно-пропускной пункт «Марьинка» приостановит пропускные операции из-за работ по обновлению электросетей.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
Происшествия
В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ
Политика
Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
Авто
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
Самыми популярными автомобилями у угонщиков в 2019 году стали Kia Rio и Optima, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Sonata.
Авто
Электромотоциклы Aurus появятся в 2022-2023 годах
Марка Aurus в ближайшие годы начнет производство мотоциклов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
Политика
Путин рассказал о сопротивлении идее бесплатного питания в школах
Инициатива президента РФ Владимира Путина о бесплатном питании школьников далась ему непросто, «все были против нее».
Экономика
Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения
В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Футбол
«Спартак» может приобрести еще одного голландца
Московский "Спартак" собирается приобрести во время летнего трансферного окна нападающего "Фейеноорда" Стивена Бергейса.
Биатлон
Йоханнес Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на критические сообщения в его адрес со стороны российских болельщиков, которые остались недовольны комментариями олимпийского чемпиона после победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.
Армия и оружие
В Тверской области пилоты Су-35 отработали удары по танковой колонне
С интервалом в одну минуту истребители Су-5С в сопровождении самолетов Миг-31 поднимались в небо Тверской области для отработки уничтожения наземных целей.
Армия и оружие
«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16
Одно из западных специализированных авиационных изданий назвало российский военный «Туполев» — уникальной машиной.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Футбол
Сборная России поздравила Смолова с первым голом за «Сельту»
Происшествия
Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве
Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Экономика
На Кубани зерновые терминалы снизили объемы перевалки
По объемам перевалки НКХП уступил первое место «Новороссийскому зерновому терминалу» (НЗТ), который по итогам первых шести месяцев зернового сезона 2019/20 года отгрузил 2,83 млн тонн зерна.
Общество
Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом
Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Экономика
ЦБ изменит основания для блокировки счетов спустя 8 лет
Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
Музыка
Limp Bizkit откроет российское турне концертом в Краснодаре
Происшествия
В Петербурге трубоукладчик изнасиловал инженера
Полицейские задержали трубоукладчика, который подозревается в изнасиловании своей коллеги, работающей в той же компании инженером, сообщает «Мойка78».
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал об отношении старшей дочери к новорожденной
Дмитрий Тарасов рассказал об отношении старшей дочери к новорожденной Дмитрий Тарасов ответил на вопросы поклонников.
Политика
Кобзев высказался против передачи Байкала в федеральную собственность
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 17 февраля высказался против передачи озера Байкала в федеральную собственность.