Экономика

ТАССТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Список долларовых миллиардеров из России пополнился еще одним именем

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Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

Lenta.ruвчера в 10:12

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

РИА Новостивчера в 09:09

Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБКвчера в 08:58

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомостивчера в 08:41

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

Forbesвчера в 08:05
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В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
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Из администрации губернатора Пермского края уволились чиновники Назим Султанов и Елена Лопаева, сообщает «Ъ-Прикамье».
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Книжные магазины приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети»

Несколько книжных магазинов на сутки приостановили работу в поддержку осужденных по делу «Сети», сообщается на странице книжного магазина «Пиотровский» во «В контакте».
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Украина.ру 03:25
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Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
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СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

После освобождения города от нападений боевиков жители Алеппо вышли на улицы, чтобы отпраздновать полную победу над террористами: хоть населенный пункт и вернулся под контроль правительственных сил в конце 2016 года, однако с тех пор засевшие в пригородах боевики не переставали обстреливать жилые кварталы.
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Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

Самыми популярными автомобилями у угонщиков в 2019 году стали Kia Rio и Optima, Toyota Camry, Hyundai Solaris и Sonata.
SpeedMe 00:39
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Электромотоциклы Aurus появятся в 2022-2023 годах

Марка Aurus в ближайшие годы начнет производство мотоциклов, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова.
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Путин рассказал о сопротивлении идее бесплатного питания в школах

Инициатива президента РФ Владимира Путина о бесплатном питании школьников далась ему непросто, «все были против нее».
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Экономика

Пенсионеров, получающих выплаты на карту банка, ждут изменения

В разъяснениях Пенсионного фонда говорится, что получать страховые выплаты по старости посредством карты банковской организации с 1 июля текущего года пенсионеры будут по новым правилам.
Южный Федеральный 02:13
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
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«Спартак» может приобрести еще одного голландца

Московский "Спартак" собирается приобрести во время летнего трансферного окна нападающего "Фейеноорда" Стивена Бергейса.
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Караев: «В моем детстве все в Осетии хотели быть похожими на Алана Дзагоева»

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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё отреагировал на критические сообщения в его адрес со стороны российских болельщиков, которые остались недовольны комментариями олимпийского чемпиона после победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.
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С интервалом в одну минуту истребители Су-5С в сопровождении самолетов Миг-31 поднимались в небо Тверской области для отработки уничтожения наземных целей.
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Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в прицел истребителя F-16

Одно из западных специализированных авиационных изданий назвало российский военный «Туполев» — уникальной машиной.
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Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
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Сборная России поздравила Смолова с первым голом за «Сельту»

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Вылетевший из Уфы в Таиланд лайнер оказался в Москве

Как передает РИА Новости, принадлежащий компании Nordwind лайнер Boeing 777, на борту которого находились 423 человека, покинул аэропорт Уфы в два часа ночи по местному времени.
Российская газета вчера в 23:20
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На Кубани зерновые терминалы снизили объемы перевалки

По объемам перевалки НКХП уступил первое место «Новороссийскому зерновому терминалу» (НЗТ), который по итогам первых шести месяцев зернового сезона 2019/20 года отгрузил 2,83 млн тонн зерна.
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Общество

Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Газета.Ru 02:52
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Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
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Центральный банк России собирается изменить основания для блокировки счетов впервые спустя восемь лет.
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Дмитрий Тарасов рассказал об отношении старшей дочери к новорожденной Дмитрий Тарасов ответил на вопросы поклонников.
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Кобзев высказался против передачи Байкала в федеральную собственность

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 17 февраля высказался против передачи озера Байкала в федеральную собственность.
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Николай Николаевич Сторонский
Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
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