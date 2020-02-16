Экономика
ТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Происшествия
Самолет из Уфы вместо Таиланда полетел в Москву
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Уфы на таиландский остров Пхукет, после взлета сменил курс и направился в Москву.
Шоу-бизнес
Больная раком Евгения Симонова впервые вышла в свет с приемной дочкой
64-летняя актриса редко выходит в свет. Последние 12 лет народная артистка РФ борется с онкологическим заболеванием.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Общество
ФСБ задержала в Азовском море судно с украинцами
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Шоу-бизнес
Ольгу Бузову под руки увели со сцены после концерта в Брянске
Ольга Бузова удивила странным поведением после концерта в Брянске. В сети опубликовали видеозапись о том, как ее вели под руки в гримерную.
Космос
НАСА опубликовало снимок самых высоких облаков в атмосфере
НАСА разместило в инстаграме «открытку с края космоса» — серебристые облака, запечатленные с орбиты.
Происшествия
В Комсомольске-на-Амуре эвакуированы все детские сады
Общество
Банк России назвал среднюю сумму кражи телефонных мошенников
"Средний чек" телефонных мошенников, использующих методы социальной инженерии, в России составляет 10-15 тыс. рублей.
Шоу-бизнес
Анна Семенович обиделась из-за фото с «тремя подбородками»
Певицу обидели комментарии к обнародованному снимку, указывающие на ее«три подбородка».
Кино
В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи
По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Происшествия
Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных
Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса достигло 1770
На территории материкового Китая число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом COVID-2019 достигло 70,5 тысячи человек.
Происшествия
Сахалинские гаишники «отмазывали» пьяных водителей
Пьяный водитель, остановленный сотрудниками ГИБДД, звонил одному из их начальников.
Общество
Российские учителя выступили в поддержку фигурантов дела «Сети»
Что еще известно: Ранее в поддержку фигурантов дела выступили российские кинематографисты, ученые и научные журналисты.
Политика
В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России
Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, который назвал Россию угрозой Евросоюзу.
Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером в своей карьере
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кого считает самым чудным легионером, а также признался, что следит за футболистами в «Инстаграме».
Культура
Программа об Алтайском крае выйдет в эфире федерального телеканала
Происшествия
Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье
Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Здоровье
Врачи назвали сладости, которые не навредят при диабете
Общество
Пилот, который два часа кружил над Кольцово, оказался популярным блогером
Самолетом, который два часа не мог сесть в Кольцово из-за тумана 15 февраля, управлял пилот Алексей Кочемасов, более известный как блогер летчик Леха.
Кино
Названы 17 худших сцен секса в истории кино
Британское издание The Independent составило список худших эротических сцен в истории кино. В него вошли моменты из 17 фильмов.
Единоборства