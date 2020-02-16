Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

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