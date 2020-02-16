Экономика

ТАССТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Forbes сообщил о появлении нового российского долларового миллиардера

РБКвчера в 08:58

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

Известиявчера в 21:08

Сын топ-менеджера «Газпрома» стал долларовым миллиардером

Lenta.ruвчера в 10:12

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

РИА Новостивчера в 09:09

Список долларовых миллиардеров из России пополнился еще одним именем

Эхо Москвы02:30

Forbes сообщил о появлении в России нового долларового миллиардера

Ведомостивчера в 08:41

Новый российский миллиардер: состояние основателя Revolut превысило $1,6 млрд

Forbesвчера в 08:05
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Политика

The Times узнала об активности российской разведки в Ирландии

Россия отправила в Ирландию сотрудников разведки, чтобы определить место подводных кабелей связи, которые соединяют Европу и США, сообщает The Times со ссылкой на военные источники среди местной полиции и военных.
Ведомости 01:33
Общество

Составлен рейтинг регионов России по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Московская область снова стали лидерами по качеству жизни, на этот раз по итогам 2019-го года.
Российская газета вчера в 20:27
Происшествия

В Крыму задержан подозреваемый в участии в украинском НВФ

RT на русском 01:58
Общество

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Политика

WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай

Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
РБК 01:32
Футбол

Уткин поддел Дзюбу после гола Смолова в ворота «Реала»

Экономика сегодня 03:28
Общество

В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах

Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Известия вчера в 06:47
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Армия и оружие

Эрдоган потребовал отвода сирийской армии из Идлиба

Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
РИА Новости 15 февраля в 12:32
Шоу-бизнес

Пугачева призналась, что делала пластику

Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Аргументы недели вчера в 14:52
Общество

Врач-онколог назвала продукты, которые исключила из рациона

Как сообщает ToDay News Ufa, Антония Бейтцен Хайнеке, представляющая Центр онкологии в Гамбурге, рассказала, что основу ее рациона составляют овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.
ToDay News Ufa вчера в 10:58
Политика

Судья КС предложил не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский предложил не считать Россию правопреемницей СССР, так как полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство».
RT на русском 02:34
Кино

Видео со съемок новой «Матрицы» появилось в Сети

Видео со съемок продолжения нашумевшей трилогии "Матрица 4" обнародовали в Сети.
Народные новости 15 февраля в 03:32
Общество

Лукашенко пригрозил отбирать российскую нефть без спроса Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предъявил России новый экономический ультиматум — поскольку Россия с начала года поставила только четверть необходимых республике объемов нефти, Минск начнет забирать транзитное сырье, поставляемое по трубопроводу «Дружба» из нашей страны в европейские государства.
Московский Комсомолец 14 февраля в 13:44
Происшествия

Многодетный отец застрелил жену и покончил с собой в Подмосковье

Многодетный отец застрелил жену, а после покончил с собой в подмосковном поселке Селятино.
Известия вчера в 12:55
Общество

Немецкий писатель поблагодарил советский народ за победу над нацизмом

Немецкий писатель Вольф фон Фихтенберг поблагодарил весь советский народ за победу над нацистской Германией.
Газета.Ru 02:52
Общество

«Нафтогаз» уточнил в суде Гааги ущерб от потери активов в Крыму

"Нафтогаз Украины" уточнил в рамках процесса в третейском суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму, оценив его в 8 миллиардов долларов, сообщила в понедельник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:25
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

ЦБ предлагает добавить в перечень сомнительных регулярные операции по снятию наличных физлицами, если деньги на счет поступают от юрлица или индивидуального предпринимателя.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал пассажирку. Об этом сообщает портал 1Rnd со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 19:46
Общество

В Киеве усилили меры безопасности

Полиция усилила меры безопасности в центре Киева, заявил 17 февраля начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщило информационное агентство «Укринформ».
REGNUM 03:35
Политика

В Госдуме отреагировали на заявление главы МИД Польши о России

Ранее Чапутович назвал Россию угрозой Евросоюзу.
RT на русском вчера в 08:24
Авто

Новый Kia Sorento представлен официально

Компания KIA официально представила новый KIA Sorento на родине бренда в Южной Корее.
Автоновости дня вчера в 22:18
Фигурное катание

Загитова рассказала о сомнениях в продолжении карьеры

В японском телевизионном фильме, посвященном фигуристке, чемпионка рассказала, что находится в сомнениях по этому поводу.
Известия вчера в 09:33
Общество

В МИД высказались о возможной эвакуации граждан РФ с Diamond Princess

Дальнейшие шаги по возвращению на родину граждан РФ, находящихся на круизном лайнере Diamond Princess, нужно определять после завершения карантина из-за коронавируса.
REGNUM 03:00
Биатлон

Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова

Российская газета вчера в 11:14
Происшествия

Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных.
Российская газета вчера в 05:25
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета вчера в 07:56
Спорт

Конькобежцы Кулижников и Воронина с мировыми рекордами выиграли ЧМ

Газета.Ru 15 февраля в 17:37
Биатлон

Губерниев прокомментировал лишение Устюгова золота зимних ОИ-2014

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию вокруг лишения биатлониста Евгения Устюгова золотой медали в зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи.
МК-Спорт 15 февраля в 07:17
Авто

В Госдуме предлагают присваивать автомобилям экологический класс

Депутат Госдумы Михаил Старшинов предложил главе ГИБДД Михаилу Черникову присваивать экологический класс всем автомобилям – даже тем, которые были выпущены до введения такой сегментации.
Автоновости дня 00:35
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Николай Николаевич Сторонский
Британский предприниматель
British-Russian entrepreneur and founding CEO of digital banking startup Revolut.
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