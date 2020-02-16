Экономика
ТАССForbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Состояние выходца из России Николая Сторонского - одного из основателей британского финтех-стартапа Revolut - превысило $1,6 млрд. Об этом в воскресенье сообщил журнал Forbes.
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Спорт
Конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на ЧМ в Солт-Лейк-Сити
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Политика
Захарова указала на антикитайский характер Мюнхенской конференции
Характер конференции по безопасности в Мюнхене перешел от русофобского к антикитайскому, заявила 16 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Происшествия
Таксист изнасиловал пассажирку во время заказа в Ростове
В донской столице прибывший по вызову водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал свою пассажирку.
Политика
Костромской губернатор назвал борьбу с коррупцией хуже коррупции
Глава Костромской области Сергей Ситников раскритиковал методы борьбы с коррупцией в стране.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом выразил озабоченность ситуацией в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре 15 февраля с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул озабоченность ситуацией в Идлибе и заявил о желании того, чтобы Россия прекратила поддержку правительства Сирии.
Здоровье
Минздрав России заключил соглашение о федеральном софинансировании строительства новой областной детской больницы на Сахалине
Минздравом России заключено соглашение с Правительством Сахалинской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета в целях реализации инвестиционного проекта по строительству областной детской больницы в г. Южно-Сахалинске проектной мощностью 300 коек с консультативно-диагностическим центром на 100 посещений в смену.
Здоровье
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей человечества
Bloomberg со ссылкой на советника Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), биостатистика и эпидемиолога Айра Лонджини сообщает, что коронавирус может передаваться от одного человека двум-трем здоровым людям.
Общество
Подругу акциониста Павленского задержали во Франции
Общество
Синоптики прогнозируют скорую весну в европейской части России
В этом году быстрее, чем обычно, стоит ждать наступления весны на территории европейской части России.
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Здоровье
Раку стоит заняться здоровьем, сделать прививку от гриппа и закаливать организм, а Скорпиону придется ускориться, если хочется реализовать цели – гороскоп на 17 февраля
Овен 17 февраля окажется для Овна днем благоприятным и урожайным.
Космос
НАСА опубликовало снимок самых высоких облаков в атмосфере
Авто
Страховщики поддерживают разделение диагностической карты и ОСАГО
В России вполне возможно произойдет отказ от связки сроков действия страхового полиса и диагностической карты.
Происшествия
В Крыму арестовали четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, которых ранее задержали российские пограничники в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Здоровье
Часть вакцин от коронавируса тестируют на животных в Китае
Часть вакцин от коронавируса начали тестировать на животных в Китае. Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Музыка
Лидер Rammstein свою новую группу назвал русским матерным словом
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Единоборства
Джон Джонс: Блахович заслуживает титульный бой
Происшествия
Омбудсмен прокомментировала стрельбу в многодетной семье в Подмосковье
Дети, родители которых погибли в результате стрельбы в подмосковном поселке Селятино, находятся у бабушки.
Политика
Зачем американцы «сливают» Майдан: в США показали «правду» о демократах
«Проблема Украины в Америке началась не с Дональда Трампа, а много лет назад с убийств на Майдане 20 февраля 2014 года, когда за 20 минут в центре Киева были застрелены 100 человек» — так начинается фильм.
Общество
Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».
Экономика
Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям
Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
Кино
В российский прокат вышли «Джентльмены» Гая Ричи
По сюжету, главный герой фильма, американец Микки Пирсон, хочет тихо выйти из своего наркобизнеса, однако все карты ему спутывают еврейский богач и азиатские бандиты.